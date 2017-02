BSV booker finaleplads med sejr over Kolding

Bjerringbro-Silkeborgs håndboldherrer er klar til søndagens pokalfinale mod enten Aalborg eller Skjern.

Lørdag vandt BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsens mandskab med 28-24 over KIF Kolding København i den første af to semifinaler ved weekendens Final 4-stævne i Aalborg.

En god målmandspræstation og en stærk kontrafase blev udslagsgivende i sejren over KIF, der er et godt stykke fra fordums styrke.

Læs også: BSV's stregveteran tager et år mere

I en jævnbyrdig første halvleg gjorde BSV-målmand Sebastian Frandsen forskellen, så midtjyderne kunne gå til pause med en føring på 13-11.

BSV truede i de indledende minutter af anden halvleg med at slå et stort hul. Det lykkedes at øge forspringet til 18-14, før KIF-spillerne begyndte at æde sig ind.

Russiske Konstantin Igropulo var hovedårsagen til, at KIF fik reduceret til 19-20, så spændingen var genetableret.

Læs også: Spansk temperament: Kolding-træner så rødt for næveslag

De næste ti minutter holdt de to mandskaber hinanden i skak, før BSV igen trak en anelse fra og kom på 24-21. Denne gang kom KIF-spillerne ikke med et modsvar, og BSV kunne sikkert køre sejren hjem.

I den anden pokalsemifinale senere lørdag står Aalborg over for Skjern. Finalen spilles søndag.

/ritzau/