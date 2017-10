BSV knækker ubesejrede Skjern i intens topkamp

Skjern havde ikke tabt en eneste af sæsonens første seks kampe i den bedste danske håndboldrække inden lørdagens udekamp mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

Men BSV fik sat en effektiv stopper for Skjerns ubesejrede stime med en hjemmesejr på 26-19.

Sådan så udfaldet ikke ud til at ende i første halvleg, hvor Skjern var godt med i kampen.

BSV havde især problemer med at stoppe Skjerns stærke stregspillere Bjarte Myrhol og Christoffer Cichosz, som tilsammen fik scoret en håndfuld mål i første halvleg.

Læs også: EHF fremlægger plan om ny Champions League-struktur

Holdene kunne derfor gå til pause ved stillingen 13-13.

I anden halvleg skruede BSV tempoet i vejret, og Skjern virkede møre med onsdagens pokalnederlag ude mod TTH Holstebro i benene.

BSV-spilleren Rasmus Jensen stødte sammen med en af dommerne i anden halvleg, og det forhindrede et kontrastød.

Landstræneren på plads i hallen

Men ud over det var BSV ikke udsat for megen modgang, og Skjern magtede ikke at svare igen på hjemmeholdets mange scoringer.

Landstræner Nikolaj Jacobsen var i øvrigt til stede i hallen for at se de mange danske landsholdsspillere fra tætteste hold.

Mors-Thy vandt tidligere lørdag med 28-27 ude over Århus Håndbold.

Læs også: VIDEO TTH Holstebro snupper sidste Final 4-billet

I de øvrige kampe vandt Aalborg Håndbold 29-25 hjemme over Ribe-Esbjerg, mens GOG vandt 32-22 hjemme over Sønderjyske.

Endelig spillede KIF Kolding København 27-27 på hjemmebane mod Tønder.

GOG fører rækken med 13 point efter otte kampe. BSV indtager andenpladsen med 12 point efter otte kampe, mens Skjern har 10 point efter syv kampe.

/ritzau/