BSV's stregveteran tager et år mere

Håndboldspilleren Michael V. Knudsen tager yderligere en sæson i Bjerringbro-Silkeborg (BSV).

De danske mestre meddeler i en pressemeddelelse, at den 38-årige stregspiller fortsætter frem til sommeren 2018.

- Jeg har stadig lyst til at spille håndbold, og jeg føler mig frisk og fit.

- Jeg nyder hver dag at stå op og spille håndbold, og jeg nyder at skulle ind på banen og kæmpe for at vinde kampe, siger Michael V. Knudsen.

Den 38-årige veteran var i mange år en af grundpillerne på Danmarks landshold, og han var blandt andet med til at vinde EM-guld.

Stregspilleren har på klubplan blandt andet vundet Champions League med Flensburg-Handewitt, og nu jagter han flere titler med BSV.

- Jeg er sådan indrettet, at jeg ikke er tilfreds med at vinde én gang. Jeg vil vinde flere kampe og flere pokaler, og jeg er i en klub, hvor alle arbejder seriøst hen mod det.

- Vi har et rigtig godt setup i Bjerringbro-Silkeborg med gode spillere, en god og seriøs dagligdag og en vinderkultur, siger Michael V. Knudsen.

Værdi på og uden for banen

BSV-træner Peter Bredsdorff-Larsen er meget tilfreds med, at klubbens anfører har forlænget kontrakten.

- Michael har været en søjle på vores hold, vores kaptajn med det rigtige udtryk både på og uden for banen, og en vigtig bidragyder til det, der er opnået i Bjerringbro-Silkeborg.

- Han er samtidig en profil både for vores omgivelser og i forhold til fastholde og rekruttere spillere. Han er en spiller, som man gerne vil være på hold med, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

I næste sæson skal Michael V. Knudsen sideløbende med den aktive karriere hjælpe til i BSV's administration.

Det sker, så han kan forberede sig på arbejdslivet, når han vælger at stoppe den aktive karriere.

Michael V. Knudsen og BSV er i denne weekend i aktion i Final 4 i den danske pokalturnering.

Lørdag eftermiddag spiller klubben mod KIF Kolding København i semifinalen i Aalborg.

/ritzau/