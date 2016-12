Var bolden inde over stregen eller ej, før tiden løb ud? (Du kan se afslutningen i toppen af artiklen.)

Det er blevet det helt store spørgsmål efter mandagens håndboldkamp mellem GOG og TTH Holstebro.

I sidste sekund fik TTH Holstebros Jac Karlsson anerkendt et mål, så GOG tabte kampen 29-30.

GOG mener dog ikke, at bolden var inde over målstregen, inden de 60 minutter var gået.

Fynboerne mener, at kampens resultat bør være 29-29 og give et point til hvert hold.

GOG-træner Jakob Larsen nedlagde på stedet protest, og onsdag fik den protest ekstra tyngde, skriver Sport Fyn.

Med sin mobiltelefon og en optagelse af det sidste sekund af opgøret fra en tv-skærm har Jakob Larsen forsøgt at skaffe dokumentation i sagen.

- Bolden er to, ja, måske endog op mod tre meter fra målstregen, da tiden på tv-uret går på 60 sekunder.

Hvad viser arena-uret?

- Det er selvfølgelig et spørgsmål, om tv-uret viser samme tid som arena-uret, men det må kunne opklares ved et oversigtsbillede fra kampen, hvor man kan se arena-uret samtidig med tv-uret.

- Vi mener i den grad, at vi har en sag, og vi går videre med den for fuld kraft, siger Jakob Larsen til Sport Fyn.

Kravet fra GOG er kontant: Jac Karlssons mål skal annulleres, og slutresultatet 29-29 skal i stedet gøres officielt. Alternativt er GOG også klar til en ny kamp.

- Kald os bare dårlige tabere. Det kan jeg godt leve med. I mit hoved er det sådan, at den her sag er principiel, og at den skal føres til ende.

- Der er så mange penge og så megen eksponering og prestige i vores sport, at den ikke kan tåle, at der er tvivl om, hvorvidt en scoring er korrekt, fastslår Jakob Larsen.

Det bliver Dansk Håndbold Forbunds disciplinærudvalg, der skal behandle protesten fra GOG.

/ritzau/