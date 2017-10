Holstebros håndboldkvinder henter smal sejr i Randers

Randers HK var på jagt efter sin tredje sejr i træk i HTH Go Ligaen, men det lykkedes ikke fredag aften.

Her trak TTH Holstebro sig sejrrigt ud af opgøret med cifrene 24-23, og dermed spillede gæsterne sig op på tredjepladsen i rækken med otte point, mens Randers ligger nummer syv med seks point.

Randers tog imod med to friske ligasejre i bagagen, da klubben senest har besejret både mesterholdet, Nykøbing Falster Håndbold, samt Aarhus United.

For TTH Holstebro handlede det derimod om at komme tilbage på vinderkurs efter to nederlag i træk til Esbjerg og Odenses håndboldkvinder.

Hjemmeholdet kom bedst ind i opgøret med føringer på både 5-2 og 7-4, inden Line Mai Nørgaard Hougaard udlignede for gæsterne og også bragte TTH foran 8-7 efter et kvarter.

Hos Randers førte landsholdsfløjen Maria Fisker an med fem scoringer på fem forsøg frem til 9-9.

Føring til Randers

Første halvleg fortsatte med at være en lige affære, og de to hold gik til pause med stillingen 12-12.

Maria Fisker scorede sit syvende mål i opgøret, da hun otte minutter efter pausen bragte Randers foran 17-16.

Kort efter fik Pauline Bøgelund TTH's anden udvisning i to minutter, men gæsterne fik alligevel udlignet, før Randers bragte sig foran 19-17 ved Ann Sofie Hjort Nielsen.

Louise Egestorp var indtil da mest scorende spiller for TTH, og gæsterne holdt sig inde i opgøret med reducering til 20-21 på vej ind i kampens sidste ti minutter.

Sarah Stougaard udlignede til 21-21, og afslutningen af opgøret blev tæt med føringer på 23-22 og 24-23 til TTH.

