SPORTSDAGEN London-brag og herrehåndbold på retur

Af Arnela Muminovic

Lørdag eftermiddag kan du roligt sætte dig til rette i sofaen foran tv'et, for der er i den grad topsport på programmet. Glæd dig til et stort Premier League-brag, de bedste danske badmintonspillere i aktion og pokal-håndbold i høj kvalitet.

DR Sporten har her samlet overblikket over de tre bedste sportsbegivenheder på ugens næstsidste dag.

Final4- pokal-semifinaler, Santander Cup, TV 2 Sport klokken 14.10

Gigantium i Aalborg lægger hal til en stor begivenhed, når der igen er herrehåndbold på programmet efter en lille uges pause efter VM i Frankrig.

I weekenden spilles der Final4-stævne i det nordjyske, hvor pokalvinderne skal findes i den såkaldte Santander Cup.

Lørdag spilles der semifinaler, hvor BSV og KIF Kolding møder hinanden i det ene opgør, mens Aalborg og Skjern tørner sammen i den anden kamp.

DM i badminton - semifinaledag, TV2 Sport klokken 12.15

Finalisterne i dette års DM i badminton skal findes i dag.

Sikkert er det dog, at OL-bronzevinderen Viktor Axelsen ikke triumferer i single-turneringen for mænd i år. Godt nok vandt Axelsen sin kvartfinale fredag, men han måtte udgå med en fodskade kort tid efter.

Også Hans Kristian Vittinghus har måttet lide samme skæbne. Jan Ø. Jørgensen havde ellers ventet i et brag af en semifinale lørdag, men Vittinghus havde store smerter i låret i slutningen af sin kvartfinale og har i dag valgt at trække sig.

Til gengæld mødes Anders Antonsen og David Kim Kristensen i kampen om at blive Jan Ø. Jørgensens finalemodstander i herresingle.

Chelsea-Arsenal, 6eren klokken 13.30

Sidst de to engelske storklubber mødtes i september, vandt Arsenal med 3-0 og var et niveau over de blå-blusede. Men den kamp kickstartede Chelseas sæson, og siden da har Antonio Conte og co. ikke set sig tilbage.

Arsenal skal vinde for at holde trit med Premier Leagues pt. bedste hold., men Chelsea har en skræmmende statistik på hjemmebane, hvor det er blevet til ti sejre i 11 kampe i denne sæson.