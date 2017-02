Veteraner forventer nervepirrende tæt finale

Af Mathias Jacobsen

Ved årets Final-4-pokalstævne i Gigantium i Aalborg blev de to finalehold fundet i går.

De forsvarende danske mestre fra Bjerringbro-Silkeborg nappede først den ene finaleplads med en sejr på 28-24 over KIF Kolding København, inden Skjern efterfølgende bankede Aalborg med hele 32-23.

Søndag eftermiddag venter så finalen mellem de to jyske mandskaber, og her forventer Bjerringbro-Silkeborgs stregveteran, Michael V. Knudsen, et helt tæt opgør.

- Det bliver en 50/50-kamp, og det bliver megahårdt.

- Til sådan et stævne her, hvor der først er semifinale og så finale dagen efter, er det holdet, der kan finde de største kræfter, der har de største chancer for at vinde, siger Michael V. Knudsen til DR Sporten.

Også Skjerns rutinerede profil, 35-årige Kasper Søndergaard, har svært ved at fastlægge en favoritværdighed.

- Jeg synes, begge hold står rigtig fint. Det er en finale, så selvfølgelig er man topmotiveret.

- Måske har de en lille fordel, fordi de kommer som danske mestre og næsten lige har vundet en titel. Vi skal omvendt ud og jagte en titel, men vi har heller ikke noget imod at komme lidt bagfra, siger Kasper Søndergaard til DR Sporten.

Pokalfinalen mellem Bjerringbro-Silkeborg og Skjern kan følges direkte i LIGA på P3 eller ses på TV 2.