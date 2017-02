Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg fik som ventet ikke point ud af søndagens Champions League-opgør mod det ungarske storhold Györ.

Ungarerne, der vandt Champions League i 2013 og 2014 og sidste år nåede finalen, rejste hjem fra Vestjylland med en sejr på 32-26 efter 14-12 ved pausen.

Györ ligger alene i spidsen for gruppe 2 med ti point og er på sikker kurs mod kvartfinalerne.

Dem bliver Esbjerg næppe en del af. Det danske mesterhold har kun to point for seks kampe og er fire point fra en plads, der giver avancement med fire kampe tilbage at spille.

Spændingen forsvandt

Esbjerg lå under fra starten af kampen og kom bagud 0-3. Györ kom første gang foran med fem mål ved stillingen 12-7, men Esbjerg gav ikke op. En god periode bragte hjemmeholdet på 12-13 kort inden pausen.

Györ strammede dog grebet fra starten af anden halvleg og kom igen foran med fem ved 18-13.

Derfra forduftede spændingen, og favoritten kunne forholdsvis enkelt køre en komfortabel sejr i hus.

Vestjydernes næste opgave i turneringen er på søndag ude mod CSM Bucuresti.

/ritzau/