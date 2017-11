Klavs Bruun aflyser træning: Spillerne skal puste ud 

Af Arnela Muminovic og Tina Müller Mail Twitter Facebook

Det danske kvindelandshold i håndbold forbereder sig i disse dage til VM-slutrunden, der bliver spillet i Tyskland i december.

I øjeblikket er spillerne og trænerstaben med Klavs Bruun Jørgensen i spidsen samlet i landsholdslejr i nordjyske Frederikshavn og ifølge programmet skulle holdet have trænet fra klokken 17 og to timer frem.

Læs også: Holdkammeraterne om kaptajn-Jørgensen: Stine er den fødte leder

Men landstræneren besluttede at aflyse træningen tidligere i dag, da han gerne vil optimere spillernes fysiske status.

- Vi skal kunne holde hele ugen. I deres egne klubber har spillerne normalt også en fridag eller to i løbet af en uge. Vi har to venstre fløje, der har problemer med anklerne. Og så får resten af holdet også en lille pause, især med tanke på, at de har en træningskamp i morgen, træning fredag og kamp lørdag. Så bliver det et hårdt program - og vi bliver nødt til at give fri engang imellem, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Læs også: Klavs Bruun: Fjollet at kræve at vi ender i top-8 til VM

Landstræneren havde regnet med, at spillerne skulle have trænet i dag, men ifølge ham giver det god mening med en dag fri. Og det er ikke fordi, at spillernes fysiske status er kommet bag ham.

- Nej, overhovedet ikke. Der var også mange, der kunne have trænet uden problemer. Og det fik de også at vide - det var ikke fordi, vi havde et indtryk af, at de ikke var klar. Træningen i går var fin, så det er ikke fordi, at jeg på nogen måde bekymrer mig. Jeg vil gerne have, at vi holder højt niveau hele tiden, og derfor er denne pause tiltrængt, siger han og tilføjer:

Læs også: Debutant om opfyldt VM-drøm: Jeg hoppede og dansede

- Denne fridag kan give dem ro i hovedet. Og lidt tid til at snakke om andet end håndbold. Det giver en smule luft, og så ved de, at der er en træningskamp i morgen, en god træning fredag med fuld gas, før vi skal møde svenskerne på lørdag.

Torsdag møder landsholdet Kina i en uofficiel træningskamp, og på lørdag tørner de danske spillere sammen med Sverige.