Klavs Bruun forlænger sin kontrakt som dansk landstræner

Klavs Bruun Jørgensen fortsætter som dansk landstræner for håndboldkvindere. I dag har han skrevet under på en ny aftale med DHF, der løber ind til 2021.

- Jeg er meget glad for at få lov til at fortsætte det arbejde, som jeg synes, vi er kommet rigtigt langt med allerede. Vi har fået samlet en super spændende gruppe, der tager store skridt til hver eneste samling.

- Det lover rigtig godt for de kommende år, og det er jeg glad for, at jeg kan være med til at følge til dørs,” siger landstræner Klavs Bruun Jørgensen i en pressemeddelelse.

Klavs Bruun Jørgensen overtog i 2015 posten som landstræner. Dengang skrev han under på en tre-årig aftale, som løb ud i sommer, og siden har forbundet altså arbejdet på at få en forlængelse på plads.

- Det var rigtig dejligt at få nyheden om Klavs’ forlængelse. Vi ved, at Klavs er et varmt trænernavn, så vi har ventet og håbet på, at kontrakten blev forlænget, og det er dejligt, at det nu er på plads, siger anfører for kvindelandsholdet, Stine Jørgensen, og tilføjer:

- I mine øjne er det det helt rigtige valg at forlænge aftalen med ham. Det betyder, at det gode arbejde, Klavs har lavet med først Søren og nu Lars, kan fortsætte, og vi sammen kan udvikle endnu mere på alle de gode ting, vi har gang i, siger anfører for kvindelandsholdet, Stine Jørgensen.

Klavs Bruun Jørgensen og landsholdet skal i december spille VM, der afholdes i Tyskland.