Landstræneren vil se mål: Nu skal der trænes angreb

Talkombinationer, der dækker over forsvarsformationer i håndbold.

Den første har håndboldkvinderne med landstræner Klavs Bruun Jørgensen meget godt styr på, og den sidstnævnte skal de træne lidt de kommende dage, siger han.

Men egentlig er det slet ikke dem, som spillerne i landsholdslejren skal fokusere på frem mod VM i Tyskland, der begynder i december.

Efter mere end to år med særlig fokus på det defensive arbejde er det nemlig nu tid til at arbejde intensivt med angrebet.

- Det er der, vi har haft det sværest. Og det er også noget, jeg har sagt før: Det er altså nemmere at forsvare sig end at angribe. Og nu synes jeg, at forsvaret ser rigtig fornuftigt ud, så nu kan vi bruge tid på det angrebsmæssige, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Det er da dejligt

I spillertruppen falder den melding i god jord.

- Det er da dejligt. Der er nogle nye med, så det der med lige at få løbebanerne på plads, det bliver rigtig dejligt, siger bagspiller Louise Burgaard.

Hun får opbakning fra venstre fløj, hvor Maria Fisker spiller.

- Det lyder fint. Jeg er meget enig med ham i, at det var det, vi manglede sidste år, da vi spillede de to afgørende kampe. Vi lavede ikke nok mål. Vi var for tunge og langsomme. Så det er rigtig set af ham, at vi skal hæve vores niveau, siger Randers HK-spilleren.

Ved sidste års EM-slutrunde tabte Danmark først semifinalen til Holland og bagefter bronzekampen til Frankrig og scorede 22 mål i begge kampe.

Håndboldlandsholdet spiller to testkampe mod Sverige den 25. og 27. november, før det går løs til VM i Tyskland den 2. december med en kamp mod Montenegro.