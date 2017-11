Louise Burgaard er tilbage efter lang pause: Det er bare megafedt

Smilet var ikke til at tage fejl af, og ordene var lige så utvetydige.

Louise Burgaard nyder at være en del af landsholdet, der i næste måned skal spille VM i Tyskland.

Læs også: Klavs Bruun: Fjollet at kræve at vi ender i top-8 til VM

- Jeg har bare glædet mig sindssygt meget, men det var da først, da jeg kom hjem fra Rusland (efter en kamp med FCM i Champions League, red.) i går og fik pakket, at jeg tænkte: nu starter det. Det er bare megafedt, siger hun.

Egentlig trak hun stikket på sin landsholdskarriere i 2015 efter EM på hjemmebane. Både fysisk og mentalt var der overtræk på kontoen.

Jeg føler mig bedre rustet end nogensinde. Louise Burgaard

Da hun igen meldte sig klar, kunne landstræner Klavs Bruun Jørgensen godt se ideen med at få den hårdt skydende bagspiller med til slutrunden, og derfor mødte hun i dag op i Frederikshavn for at begynde forberedelserne til VM med resten af truppen.

Forude venter to træningskampe mod Sverige, inden det går løs i Tyskland den 2. december mod Montenegro.

Louise Burgaard skal nu finde sin rolle på det landshold, som hun i lang tid havde valgt fra. Så hun er indforstået med, at der ikke er garanti for en plads i startopstillingen, men hun er klar til at kæmpe for det.

- Jeg føler mig bedre rustet end nogensinde. Jeg skal bare komme med det, der er mig. En masse gejst, udstråling og gå-på-mod. Det lover jeg i hvert fald, når jeg kommer ind, og så må vi se, hvor meget spilletid, det bliver til, siger hun.

I en alder af 25 har hun allerede prøvet en hel del, og hun mener selv, at hun har udviklet sig som menneske, siden hun for to år siden følte sig nødsaget til at prioritere sin klub FCM over landsholdet.

Voksen?

Er hun ligefrem gået hen og blevet voksen?

-Det ved jeg sgu ikke, siger hun med det karakteristiske store smil, der bliver afløst af et endnu større grin.

Det er ikke altid græsset er grønnere på den anden side. Louise Burgaard

Men er hun tilbageholdende med at klistre prædikatet ’voksen’ på sig selv, så vil hun gerne sætte ord på, hvordan hun i dag ikke længere altid har travlt med at komme videre. Hun har derfor med stor tilfredshed også netop underskrevet en toårig forlængelse med FCM, der fra næste sæson skifter ejerkreds og navn til Herning-Ikast Håndbold.

Læs også: Debutant om opfyldt VM-drøm: Jeg hoppede og dansede

- Jeg er glad for at være i FCM - som jeg jo stadig må kalde det. Og jeg har også fundet ud af, at kontinuitet betyder meget. Det her med at have spillet sammen med de samme spillere og have en god, fast rolle på holdet med en masse ansvar.

- Det er ikke altid græsset er grønnere på den anden side. Jeg tager bare udgangspunkt i, at jeg er glad, og at klubben er glad for at have mig, så det synes jeg, at vi skal fortsætte med.

- Jeg er blevet mere opmærksom på, at man ikke altid kan skifte til det bedre. Hvis der er noget galt, der hvor du er, så må du være med til at ændre det. Men det er der heldigvis ikke i FCM, så det er derfor, at jeg bliver, siger Louise Burgaard, der er i gang med sit tredje år i klubben.