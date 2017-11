Oceaner af frikast: Håndbolddamerne har fundet hårdheden

Sejren over Sverige lørdag aften blev blot på et enkelt mål, men kampen handlede om meget mere end resultatet.

De danske håndboldkvinder har i træningsdagene op til den forestående VM-slutrunde arbejdet på at få mere tyngde i tacklingerne, og det lykkedes til fulde i testkampen mod Sverige.

- Jeg synes virkelig vi har fået lagt et lag på vores forsvarsspil, hvor vi laver oceaner af frikast, siger Louise Burgaard og bliver suppleret af landstræner Klavs Bruun Jørgensen:

- Jeg er meget godt tilfreds med timingen og hårdheden, siger landstræneren.

Bissetricks

Første modstander ved VM, der for danskernes vedkommende begynder den 2. december, er Montenegro. Et hold, som er kendt for lettere ufine metoder.

- Vi får virkelig smadret svenskerne, og pumpet dem, og det er det, der skal til i den første kamp ved VM mod Montenegro, for de kommer med bissetricks en masse, siger Louise Burgaard.

Men mens forsvarsspillet allerede ser ud til at være oppe i VM-gear, kan kvindernes offensiv stadig blive mere potent.

- Nu har vi arbejdet meget med angrebsspillet, og det skal vi have endnu mere gang i og gerne få gang i andenbølgen i kontraangrebene for alvor.

Danmark spiller endnu en testkamp mod Sverige mandag aften.