VM-formen skal testes mod svenske naboer: Nu skal hårdheden frem

To gange på tre dage vil der være naboopgør på håndboldbanen, når de danske kvinder står over for Sverige i to testkampe. Den første kamp er lørdag aften, og landstræner Klavs Bruun Jørgensen ved godt, hvad han skal have styr på.

- Vi har fået trænet godt. Nogle af de ting, vi gerne ville have styr på, er vi blevet klogere på. Nu har vi så heldigvis to træningskampe, hvor vi kan prøve nogle af de ting af, som vi har arbejdet på, siger han.

Læs også: Lars Krogh: Klavs Bruun har fået ryddet op

- Det er jo her, at vi skal finde nogenlunde det niveau, som vi skal ramme til VM. Der er ingen tvivl om, at hårdhed, tempo og timing måske ikke er der helt fra starten af mod Sverige, men de skal gerne komme i løbet af kampen. Den hårdhed, vi havde ved EM sidste år, skal vi finde frem igen, forklarer Klavs Bruun Jørgensen.

Danmark spiller sin første kamp ved VM om præcis en uge mod stærke Montenegro, så det er altafgørende, at landsholdet til den tid er klar fra første fløjt.

Spillet er vigtigst

Derfor kommer Klavs Bruun Jørgensen heller ikke til at prøve alle mulige nye ting af, men helt efter planen kommer kampen dog ikke til at blive.

Læs også: Klavs Bruun aflyser træning: Spillerne skal puste ud

- Der vil blive prøvet ting af, men det bliver ikke voldsomt. Vi kommer til at prøve at rette os ind mod, hvordan det skal se ud til VM. Vi vil altid helst gerne vinde, men det vigtigste er, at de opstillinger, vi har arbejdet med til træning, kommer til at fungere, siger han.

Landsholdet har været samlet i seks dage nu og har derfor fået en god bunke træning sammen, men det er trods alt noget andet at spille en reel håndboldkamp.

Læs også: Klavs Bruun forlænger sin kontrakt som dansk landstræner

- Vi skal mærke hinanden og mærke, hvordan det er at stå i en kampsituation. Hvordan reagerer vi, når der kommer pres på, og når modstanderen tager forskellige taktiske træk. Svenskerne er nok et hold, som minder meget om os med deres skandinaviske stil, og vi får øvet vores angreb mod et stærkt 6-0-forsvar, siger Louise Burgaard.

Kampen mellem Danmark og Sverige bliver i dag vist klokken 16.10 på TV 2 og kan lyttes til i LIGA på P3, men DR's tv holder sig ikke helt fra håndbold i dag. Du kan nemlig se Skjerns meget vigtige Champions League-kamp mod Ademar Leon herinde på dr.dk klokken 19.30.