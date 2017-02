Ehlers fortsætter imponerende målsnit i NHL

20-årige Nikolaj Ehlers bliver ved med at vise sit værd for Winnipeg Jets i verdens bedste ishockeyliga, NHL. Natten til fredag dansk tid var han atter en af de afgørende spillere, da det lykkedes at sikre en snæver 4-3-sejr over Dallas Stars.

Først assisterede Ehlers ved åbningsmålet, da han på et kontraangreb i det helt rette øjeblik afleverede pucken til holdkammeraten Bryan Little, der kunne passere Dallas-målmanden.

Det lykkedes dog hjemmeholdet fra Dallas at komme tilbage i kampen. Først på en udligning af John Klingberg og to minutter senere på et føringsmål af Jamie Benn.

14. scoring af Ehlers

Kort før første periodes udløb bragte Winnipegs topscorer, Mark Scheifele, dog balance i regnskabet. Samme Scheifele bragte Winnipeg på vinderkurs under et powerplay fem minutter inde i anden periode.

Ehlers, der har scoret 14 mål i de seneste 21 kampe for Winnipeg var selv på pletten lidt over halvvejs inde i anden periode. Bagved sit eget mål kiksede Dallas' målmand et forsøg på at få pucken ud af forsvarszonen. Pucken havnede i stedet hos Ehlers' holdkammerat Patrik Laine. Laine havde intet besvær med at styre pucken ind foran mål til Ehlers, der kunne score i det tomme mål til 4-2.

Selv om Dallas bragte spændingen tilbage i kampen med en reducering sent i anden periode, lykkedes det ikke at rokke ved Winnipeg-sejren. Ehlers er nummer to på Winnipegs pointliste, hvor han er noteret for 19 mål og 28 assister i indeværende sæson.

