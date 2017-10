Ehlers netter for sjette gang i NHL

Nikolaj Ehlers er kommet forrygende fra start i den nye sæson i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Natten til lørdag havde den 21-årige nordjyde endnu en gang en afgørende stav med på isen, da hans hold Winnipeg Jets hjemme slog Minnesota Wild 4-3.

Således stod Nikolaj Ehlers for scoringen til 2-0 halvvejs inde i første periode.

Læs også: Nikolaj Ehlers kåret til ugens bedste spiller i NHL

Det skete på flot forarbejde fra hans holdkammerat Tobias Enström, der skøjtede ned langs venstre angrebsside og fandt en fri Ehlers foran mål.

Ehlers tæmmede pucken og sendt den sikkert ind bag Devan Dubnyk i Minnesota-målet.

Det var Nikolaj Ehlers' sjette scoring i denne sæson.

Efter den flotte start af Winnipeg lykkedes det Minnesota at bringe balance på tavlen i anden periode.

Og med knap fem minutter tilbage af perioden lykkedes det udeholdet at udnytte et powerplay til at bringe sig foran 3-2.

Flere danskere var på isen

Men med et halvt minut tilbage af perioden sørgede Patrik Laine med sin anden scoring i kampen for udligningen.

Hjemmeholdets Blake Wheeler stod for afgørelsen i tredje periode, da han scorede på Kyle Connors assist.

Der er spillet syv kampe i denne NHL-sæson. Foruden seks scoringer er Nikolaj Ehlers noteret for to assist.

Læs også: Nikolaj Ehlers bliver ved med at score i NHL

Yderligere fire danskere var natten til lørdag på isen i NHL. San Jose Sharks med både Jannik Hansen og Mikkel Bødker på isen vandt ude 3-0 over New Jersey Devils.

Frans Nielsen og Detroit Red Wings tog hjemme mod Lars Eller og Washington Capitals. Danskeropgøret måtte ud i overtid efter 3-3 i den ordinære spilletid.

Her afgjorde NHL-topscoreren Alex Ovechkin opgøret til fordel for Washington Capitals.

/ritzau/