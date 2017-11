Ehlers tager Anaheim på sengen med to scoringer

Det danske stortalent Nikolaj Ehlers viser god form i verdens bedste ishockeyliga, NHL, i denne sæson.

Natten til lørdag skulle den 21-årige dansker kun bruge de første fem minutter af kampen på at bringe Winnipeg Jets foran 2-0 mod Anaheim Ducks i Californien.

Winnipeg endte med at vinde 4-1.

Efter 40 sekunder scorede Ehlers til 1-0, da han opfangede en løs puck foran mål. Danskeren satte sikkert pucken ind bag målmand John Gibson, der netop havde reddet et forsøg fra Ehlers' holdkammerat Patrik Laine.

Kun fire minutter senere var Ehlers igen på pletten, da han modtog en pasning fra Tyler Myers. Danskeren stoppede pucken og tog sig god tid til at placere den i nettaget: 2-0 til Winnipeg efter mindre end fem minutter.

God sæsonstart

I anden periode fik Anaheim reduceret, før Ehlers var med i opspillet til Bryan Littles scoring til 3-1. Ehlers blev sammen med Tyler Myers noteret for en assist. Dermed blev danskeren noteret for tre point i opgøret.

Til sidst scorede Kyle Connor i åbent net, da Anaheim prøvede at vende opgøret med en ekstra mand i angrebet.

Dermed fortsætter Winnipeg sin gode sæsonstart. Det canadiske hold har 14 sejre, fem nederlag og tre nederlag i overtid. Et nederlag i overtid giver et enkelt point.

Holdet ligger med i toppen af Western Conference med 31 point. Kun St. Louis Blues har med 33 point en bedre pointhøst end Winnipeg. Der resterer dog stadig lang vej, før billetterne til slutspillet bliver delt ud.

Danskere i hopla

Ehlers er nu noteret for 17 point i 22 kampe. Ti gange har han scoret, mens han syv gange har lavet en assist.

Mange andre danskere i NHL var på isen i kampe natten til lørdag.

Mikkel Bødker udlignede i sidste minut til 4-4 mod Vegas Golden Knights, men San Jose Sharks tabte 4-5 i overtiden.

Lars Eller og Washington Capitals vandt 3-1 over Tampa Bay Lightning.

Oliver Bjorkstrand lavede en assist i Columbus Blue Jackets' 5-2-sejr over Ottawa Senators, Frans Nielsen og Detroit Red Wings tabte 1-2 til New York Rangers, og Frederik Andersen lavede 43 redninger i Toronto Maple Leafs' 5-4-sejr over Carolina Hurricanes.

