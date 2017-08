Historisk dansk ishockey-VM skydes i gang med naboopgør

Der er lagt op til hele to naboopgør på den første kampdag, når ishockey-VM for første gang nogensinde kommer til Danmark i 2018.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra turneringens arrangører.

De danske værter skal i aktion mod Tyskland på førstedagen, mens de to rivaliserende stormagter USA og Canada også møder hinanden.

- Vi er meget glade for, at kampprogrammet er kommet på plads, så forberedelserne nu kan gå ind i en ny fase.

- Danmark mod Tyskland og USA mod Canada i Jyske Bank Boxen i Herning på førstedagen taler næsten for sig selv, lyder det fra Henrik Bach Nielsen, der er formand for Danmarks Ishockey Union.

Herning er hjemby

Det danske landshold, der er i pulje B, spiller alle sine kampe i Herning.

Royal Arena i København er udset til at være turneringens primære arena, og det er også her, at de afgørende kampe skal spilles.

- Vi kunne ikke have ønsket en bedre åbning i pulje B, og kigger vi mod pulje A i Royal Arena, så er det fantastisk, at de forsvarende mestre fra Sverige skal kickstarte løjerne i København, siger Henrik Bach Nielsen.

De svenske verdensmestre møder Hviderusland i holdets første kamp ved VM.

VM i ishockey afholdes fra 4. til 20. august næste år.

/ritzau/