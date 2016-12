Jannik Hansen vender danskerslag i NHL med to mål

NHL-holdet Vancouver Canucks var på hælene indtil midtvejs i anden periode, hvor Jannik Hansen indtog en hovedrolle i det canadiske danskermøde mod Winnipeg Jets natten til onsdag dansk tid.

Udeholdet fra Winnipeg, der havde Nikolaj Ehlers på isen i godt 17 minutter, førte 1-0, men så tog Jannik Hansen fat. Han stod for de to første Vancouver-mål i det, der endte med at blive en hjemmesejr på 4-1.

Den tidligere Rødovre-spiller har døjet en del med skader i denne sæson, og kampen var kun hans 17. ud af holdets 33 indtil videre.

Hans første mål i kampen faldt godt ni minutter inde i anden periode, hvor han blev assisteret af Alex Biega og den ene af holdets svenske tvillinger Henrik Sedin.

Frans Nielsen tabte

Godt tre minutter inde i tredje periode var det Henrik Sedin og hans bror Daniel Sedin, som stod for oplægget til Hansens 2-1-mål.

Senere i perioden scorede Sven Baertschi og Bo Horvat opgørets to sidste mål.

Med de to scoringer i kampen er Jannik Hansen nu oppe på fem mål i sæsonen, mens han står noteret for fire oplæg til mål.

Frans Nielsen og Detroit Red Wings tabte på udebane med 1-4 til Tampa Bay Lightning.

Med de samme cifre lykkedes det for Mikkel Bødker og San Jose Sharks at tage sejren på hjemmebane mod Calgary Flames.

