Nikolaj Ehlers bliver ved med at score i NHL

Både Frans Nielsen og Nikolaj Ehlers kom på måltavlen i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Begge danskere scorede i et tomt net i slutfasen, og begge vandt 4-2 med deres respektive klubber på udebane.

33-årige Frans Nielsen var i aktion for Detroit Red Wings og scorede til slutresultatet 4-2 mod Arizona Coyotes, da der manglede 1 minut og 34 sekunder af kampen.

Arizona havde valgt at tage målmanden ud i en satsning på at få udlignet til 3-3, men den ambition blev hurtigt punkteret af Frans Nielsen, som scorede sit første mål i denne sæson.

To minutter før Frans Nielsens mål havde Detroit bragt sig foran 3-2 med en spiller i undertal, da Frans Nielsen havde fået en to minutters udvisning.

Frans Nielsens amerikanske holdkammerat Nick Jensen gjorde sig endnu mere bemærket på disciplinær-kontoen.

Nick Jensen fik en fem minutters udvisning for slagsmål med modspilleren Lawson Crouse, som også fik en pause på fem minutter.

Slagsmålet fandt sted kort inde i tredje periode, da stillingen var 2-2, og kampen stadig var helt åben.

Frans Nielsen var ikke den eneste dansker, som kunne finde ud af at få pucken bugseret ind i et tomt net.

Ehlers igen på tavlen

Nikolaj Ehlers nåede akkurat at komme på tavlen, da han ligesom Frans Nielsen udnyttede, at modstanderen satsede ved at score i tomt bur.

21-årige Ehlers scorede fem sekunder før tid til slutresultatet 4-2 for Winnipeg Jets, som vandt ude over Vancouver Canucks. Målet var Ehlers' fjerde i fire kampe.

En tredje dansker fik også markeret sig i NHL natten til fredag dansk tid.

Det skete, da Mikkel Bødker lavede en assist for San Jose Sharks, som vandt 3-2 hjemme over Buffalo Sabres.

Bødker blev noteret for assisten til 1-0-målet.

/ritzau/