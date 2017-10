Nyt samarbejde skal sætte ind mod hjernerystelser

Tilbage i juni var Danske Elitesportsudøveres Forening ude og efterlyse mere fokus på hjernerystelser i dansk ishockey.

I en artikel bragt af DR Sporten sagde bestyrelsesmedlem Morten Andreasen følgende:

- Vi vil ikke bare have viden om, hvor alvorlig en hjernerystelse kan være, men også hvordan man diagnosticerer og kommer videre bagefter.

Dansk Ishockey Forbund var herefter hurtig til at melde ud, at man anerkendte problemet og ville arbejde på en løsning.

Forbund går ind i kampen

Nu er der så nyt på den front.

Dansk Håndbold Forbund og Dansk Ishockey Union har nemlig i en pressemeddelelse meldt ud, at de har etableret et samarbejde med Hjernerystelsesforeningen i kampen for at skabe mere viden på området, som er et udtalt problem især i dansk ishockey, men også vækker opsigt i dansk håndbold.

I første omgang vil et projekt blive stablet på benene, der skal belyse omfanget af hovedskader bedre.

I pressemeddelelsen fortæller landsformand i Hjernerystelsesforeningen Ronni Lykke Bødker:

- Det er helt afgørende at få klarlagt, hvor stort et problem hjernerystelser er i eliteidræt. Kun sådan kan vi fremadrettet forbedre forholdene for de ramte eliteidrætsudøvere og hjælpe dem hurtigst muligt tilbage til fuld styrke igen.

Positivt med aftale

Hjernerystelser er en svær størrelse, og det er ikke altid lige til at se, om der er tale om en hjernerystelse eller ej, da symptomerne ikke nødvendigvis forekommer lige med det samme.

I Dansk Ishockey Union og Dansk Håndbold Forbund er man da også klar over, at samarbejdet med Hjernerystelsesforeningen ikke er ens betydende med et løst problem, men det er et skridt i den rigtige retning.

- Vi ser frem til at søsætte dette samarbejde og håber at kunne sætte tilstrækkelig med fokus på et meget komplekst område, så både trænere, ledere og ikke mindst udøverne selv bliver i stand til at agere korrekt i situationer, hvor skader opstå, siger direktør i DIU, Ulrik Larsen.

Han bakkes op af Morten Henriksen, sportschef i Dansk Håndbold Forbund.

- Samarbejdet er vigtigt, fordi det handler om en yderst aktuel problematik i dansk håndbold. Det sker heldigvis ikke så tit, at en spiller bliver langtidsskadet på grund af et slag mod hovedet. Men det er alligevel meget vigtigt at få belyst problematikken i dybden, da hovedskaderne kan have store konsekvenser for vores spillere,

- Vi har i forvejen et godt samarbejde om hovedskader i gang i regi af DIF, og det er vores holdning, at jo mere viden, vi får om problematikken, jo bedre bliver vi til at håndtere og forhåbentlig også forebygge alvorlige hovedskader, slutter han.