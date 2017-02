Sønderjyske basker tophold og tager tre på stribe

Sønderjyskes ishockeymandskab tog fredag aften den tredje sejr på stribe i Metal Ligaen på blot seks dage.

Efter at have slået bundholdene Herlev og Rødovre var det fredag topholdet Aalborg, der blev sat til vægs med cifrene 4-1.

Sønderjyske ligger på ligaens fjerdeplads med 67 point for 39 kampe, mens Aalborg fortsat topper rækken med 77 point for det samme antal kampe.

Læs også: Sønderjyske skal betale 72 dåseøl for lån af målmand

Nordjyderne fik ellers den bedste start på kampen, da Tobias Ladehoff efter 11 minutter gjorde det til 1-0 for gæsterne.

Føringen holdt i mindre end tre minutter, så tordnede Anders Forster pucken i nettet til udligning.

Derek Damon bragte Sønderjyske på 2-1 fem minutter inde i anden periode, og hjemmeholdet kom for alvor på vinderkurs, da Thomas Spelling resolut satte pucken ind i hjørnet straks inde i tredje periode.

Læs også: Alle sportsgrene bidrager til overskud i Sønderjyske

I slutfasen satsede Aalborg hele butikken i jagten på at skabe spænding, men i stedet cementerede Sønderjyske sejren et minut før tid med en scoring i et tomt mål ved Anders Forster.

Med sejren rykkede Sønderjyske lidt nærmere på nummer tre, Frederikshavn, der fredag tabte 1-3 ude til Gentofte. Frederikshavn har 70 point, mens Gentofte på femtepladsen har 66.

/ritzau/