Storform før Le Mans: Topresultat af Christina Nielsen

Af Frederik Palle

Der kan ikke være den store tvivl om, hvem der er Danmarks bedste kvindelige kører. Christina Nielsen imponerer uge efter uge i det amerikanske sportsvognsmesterskab. Denne weekend blev hun sammen med sin holdkammerat Alessandro Balzan nummer to.

Christina Nielsen lavede blandt andet flere flotte overhalinger i sin Ferrari, og med dagens andenplads henter hende og makkeren samlet ind på den førende Mercedes-bil, som kørte galt og udgik.

- Det var et fedt løb. Bilen var ikke optimal i kvalifikationen, men vi lavede en ændring inden starten og vi havde en fantastisk bil i løbet. Vi har ikke haft bedre bil siden Sebring, så den var en fornøjelse at køre ræs i, siger Christina Nielsen i en pressemeddelelse.

- Da Mercedes udgik viste vi godt, at det ville være vigtigt at få gode point til mesterskabet. Vi fik lavet et perfekt pitstop og kørerskift og mod slutningen valgte vi, at Balzan ikke skulle tage chancer, men køre andenpladsen hjem, forklarer hun.

Christina Nielsen skal også køre sammen med Balzan i Ferrarien ved Le Mans, og her får de en ny partner med i bilen i form af Bret Curtis. Danskeren er allerede på vej mod Frankrig nu.