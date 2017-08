Efter to måneders pause fra motocross går det løs igen i DM, når Hedeland lægger arena til fjerde og næstsidste afdeling, som sendes direkte på dr.dk.

Hedelandsbanen ved Roskilde adskiller sig markant fra de andre baner i DM-serien. Seneste afdeling blev kørt i "sandkassen" i Holstebro, men nu transformeres underlaget fra det bløde, tunge underlag til en stenhård og hurtig overflade.

Banen ligger oven på en gammel grusgrav, hvor fusionen Hedelands Motorklub tilbage i 1985 fjernede alt gruset, så banen lå tilbage med udelukkende ler og sten. Det lignede kartoffelrækker i et stort format, og det er også derfor, at banen er karakteriseret ved en masse hop.

Banen egner sig ikke godt til regn, og kommer der nedbør, bliver banen meget glat, hvilket lægger op til teknisk kørsel. Er nedbøren kraftig, så kan kørerne være så hårdt udfordret, at deres motorcykler sidder fast i banen. Det er set før i Hedeland.

Hedelandsbanen har gennem sine 30 år dannet ramme for store besværligheder for kørerne, men den har heldigvis været forskånet for alvorlige uheld trods stor risiko på det hårde underlag.

Mudrede minder

Normalt står Hedelandsbanen med sit betonhårde underlag knastør, men for ni år siden blev banen badet i regn, og det ramte hårdbanen i Hedeland meget hårdt. Det betød, at kørerne modvilligt måtte slæbe sig igennem en pløret bane med mudder under brillerne og sløret udsyn til begivenhederne foran dem. Banen i Hedeland har flere gange dannet ramme for nogle dramatiske heats, og falder der regn bliver banen endnu mere uforudsigelig og besværlig for kørerne.

Hedelandsbanen henlagt i mudder i 2008. (Foto: Carsten Olsen)

Tilbage i 2008 stod den gennemmudrede bane i Hedeland for afgørelsen i Danmarksmesterskabet, da Nikolaj Larsen blev dansk mester i MX2-klassen. I år kæmper han som forsvarende mester for at genvinde guldet i MX1, hvor Stefan Kjer Olsen fører det samlede klassement med 19 point efter de første tre afdelinger.

Ifølge Dansk Meteorologisk Institut ventes der regn over Hedeland lørdag, og det kan få betydning for banens beskaffenhed, når fjerde DM-afdeling starter søndag formiddag.

Sjællandsk matchbold

Det er dog ikke kun i himlen at nogle af kørerne kan finde deres fordel inden søndagens løb. I endnu højere grad afgøres favoritværdigheden faktisk af kørernes hjemstavn. For det specielle underlag på Hedelandbanen er nemlig særligt for de sjællandske baner, og derfor ser man ofte, at det er de lokale kørere, der løber med sejren.

Dermed er der lagt endnu et lod på den vægtskål, som efterhånden næsten udelukkende tipper Mathias Grynings vej. I forvejen er Gryning nemlig suverænt i front i MX2-klassen og har næsten gjort rent bord i årets løb, men samtidig er han fra Slagelse.

Mathias Gryning under DM-afdelingen i Hedeland sidste år (Foto: Mikkel Wendelboe)

Det betyder, at han er mere end vant til at svinge sin KTM-racer rundt på det hårde sjællandske underlag. Lykkedes han med det, så kan han faktisk allerede sikre sig DM-titlen, når søndagens strabadser er overstået og kan dermed blot slappe af, når de andre klasser skal afgøres på Mors senere på efteråret.

Fjerde afdeling af DM køres søndag formiddag. Du kan se med på dr.dk med optakt fra klokken 12.15.