Anne-Marie Rindom har blikket rettet mod OL: Køber en båd i Tokyo

I søndags kunne Anne-Marie Rindom rejse hjem fra EM i Barcelona med det brede smil og en sølvmedalje rundt om halsen.

Der er ikke engang gået en uge siden det flotte resultat i bådklassen Laser Radial, men i dag sætter 26-årige Rindom atter sejl, og kursen er sat mod Tokyo, som danner rammen for OL i 2020.

Læs også: Rindom vinder EM-sølv: Det er en medalje, jeg har manglet

- Det gør jeg, fordi der er et World Cup-stævne i næste uge, som jeg gerne vil deltage i. Men det er lige så meget fordi, jeg gerne vil se forholdene og vænne sig til kulturen frem mod OL.

- Og så handler det om, hvor man køber det mad, man gerne vil spise, og hvor der er bedst at bo i forhold til havnen. Det er meget lavpraktisk, men det har stor betydning, siger Anne-Marie Rindom til DR.

Køber ny båd

Og forberedelserne stopper ikke her.

Normalt skal sejlerne transportere en masse udstyr frem og tilbage, når de rejser til stævner rundt omkring i verden, men Anne-Marie Rindom kommer ikke til at finde de helt store kufferter frem.

- Vi har fået budget fra Dansk Sejlunion til at købe en båd derovre. Det betyder, at vi kan lade den ligge derovre, og det bliver nemt at rejse frem og tilbage. Det gør bare, at det hele bliver meget nemmere. Så jeg skal rigtig mange gange frem og tilbage.

Læs også: Dansk OL-sejler har kurs mod EM-medalje

Og de bedre forudsætninger er essentielle for Anne-Marie Rindom. For i sejlsport er der en masse klimatiske forhold, der skal tages højde for, og derfor er det nødvendigt med så lang forberedelse.

- Sejlsport er lidt anderledes end andre sportsgrene, fordi vi skal lære at sejle i et bestemt farvand. Vi har bevist tidligere, at jo mere man har sejlet i et område, jo større en fordel har man, fordi man kender vind- og strømforhold. Det er super vigtigt, og derfor er vi i god tid.

Læs også: OL-medaljevinder er tilbage på vandet efter styrt på snowboard

Og derfor er der heller ingen grund til ikke at sigte højt, når den står på OL i Tokyo i 2020, såfremt hun kvalificerer sig.

- Jeg går da efter guldet, slutter Anne-Marie Rindom.