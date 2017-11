Astralis håber på et folkeligt gennembrud foran 10.000 fans i København

Blodet kommer til at flyde i Royal Arena. Terrorister vil forsøge at plante og detonere bomber, mens politifolk vil forsøge at stoppe dem.

Bare rolig, det hele foregår i computerspillet Counter Strike, når omkring 10.000 fans lørdag kommer til at fylde arenaen i København til turneringen Blast Pro Series.

Her kæmper seks af verdens bedste hold om en samlet præmiepulje på omkring 1,6 millioner kroner, hvoraf halvdelen går til vinderen.

Læs også: Dansk eSports-stjerne misser kæmpe event i Royal Arena

Et af de hold er Astralis, som med fem danskere på holdet og adskillige store turneringssejre udgør toppen af dansk e-sport.

Her håber man på, at den store turnering i Royal Arena kan få interessen for professionelt computerspil vækket hos den almene dansker.

- Turneringen skal gerne få alle dem, der ikke er hardcore fans, til at se Counter Strike. Lykkedes vi med det, så er vi nået rigtig langt, siger holdets anfører i spillet, Lukas Rossander.

Vandt 3,5 millioner i USA

E-sport er allerede nået langt. Ifølge analysefirmaet Deloitte blev der på verdensplan omsat for mere end en halv milliard dollar inden for sporten i 2016.

I januar 2017 vandt Astralis turneringen Eleague Major i den amerikanske by Atlanta og en præmiesum på 3,5 millioner kroner.

Nicolai Reedtz fra det danske hold tror på et endeligt dansk gennembrud i Royal Arena.

- Jeg tror, at lige så snart der har været et event i Danmark, der har været en succes, så vil det også åbne fleres øjne op for det, siger han.

Læs også: Danmarks første officielle eSportliga skydes i gang

Astralis' Andreas Højsleth kan da også mærke, at interessen for e-sport er steget.

- Medierne og den gennemsnitlige dansker ved lige pludselig, hvad e-sport er, og det er sket inden for det seneste år. Hver gang, jeg går uden for døren, bliver jeg genkendt, siger han.

Det bliver fedt

Normalt rejser danskerne i Astralis rundt i det meste af verden for at deltage i både store og små turneringer.

Holdet glæder sig derfor til langt om længe at spille foran et stort dansk publikum.

- Det bliver fedt, og vi har også savnet det. Når vi er til turneringer i USA, Polen og så videre, så spiller vi mod hjemmebanefavoritterne, og der er meget pres på, siger Andreas Højsleth.

Blast Pro Series finder sted lørdag i Royal Arena i København.

Læs også: DR3 sender CS:GO fra Royal Arena: Her er programmet

Kampene kan ses direkte på DR3 i aften fra klokken 18.45 og lørdag fra klokken 13.50.

/ritzau/