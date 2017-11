Astralis tabte finale i kæmpe drama i udsolgt Royal Arena

Det kan godt være, at 9-0 er en forholdsvis sikker føring i en lang række sportsgrene.

Publikum måtte lørdag aften lære på den hårde måde, at sådan forholder det sig nødvendigvis ikke i Counter-strike.

Selv om Astralis, de danske publikumsfavoritter, længe lignede en sikker vinder, så kæmpede SK Gaming sig tilbage og tvang kampen ud i overtid.

Læs også: Klar til CS:GO: Bliv opdateret på gamer-lingoen

Inden da havde publikum dog fået serveret mindeværdige øjeblikke i Royal Arena.

Astralis’ svenske (!) stand-in Dennis ’dennis’ Edmann, havde undervejs i første bane ’Mirage’ fået hele Royal Arena til at synge hans navn i kor efter et par formidable spil. Sådan kan man jo også gøre sig populær i sit broderland.

Og inden fællessangen testede Peter ’dupreeh’ Rasmussen så publikums stemmehalse så voldsomt, at tagkonstruktionen i arenaen muligvis led overlast, da han ene mand sørgede for, at Astralis kunne tage en komfortabel føring.

Drama og våde øjne

Efter Astralis vandt første bane 16-12 blev det dog til et nederlag på 16-8 på ’Inferno’, og derfor var det hele altså på spil inden sidste bane, ’Cache’.

Læs også: VIDEO Bliv klog på e-sport: Forstå CS:GO på 90 sekunder

Selv om Astralis ved stillingen 15-14 havde matchpoint, så lykkedes det altså brasilianerne fra SK Gaming at vinde 19-16 i overtid, og derfor kunne de også tage førstepræmien på 125.000§, mens Astralis slukørede måtte forlade Royal Arena til både stor applaus og en del våde øjne blandt det yngre publikum.

Sådan er sport.