Bueskytter vil have VM-metal med hjem fra Mexico

VM i bueskydning begynder tirsdag i Mexico City, og når de 12 danske deltagere rejser hjem fra mesterskabet, har mindst en af dem en medalje med hjem.

Det forventer Bueskydning Danmarks nye sportschef, den tidligere OL-sølvvinder i riffelskydning Torben Grimmel.

Han regner med, at det bliver compound-skytterne Stephan Hansen og Sarah Sønnichsen, som skal dyste om metal. Begge indtager førstepladsen på verdensranglisten.

- Compound-skytterne ligger rigtig lunt i svinget til medaljer, og det må forventningen også være i og med, at der på både herre- og damesiden er en dansker i toppen af verdensranglisten.

- Jeg har en helt klar forventning om, at vi kommer hjem med en medalje, og det har bueskytterne også selv. Alt andet ville være useriøst.

- Så forventningen og forhåbningen er der, men der er også parametre, som man ikke altid er herre over. Men hvis VM skal være godkendt fra mit synspunkt - og fra skytternes eget - jamen så skal der en medalje til, siger Torben Grimmel.

Begrænsede forventninger til recurve-skytterne

Der deltager seks danskere i compound-konkurrencerne, og der er ligeledes seks med i recurve-konkurrencerne. Sidstnævnte disciplin er også på OL-programmet.

Torben Grimmel har lidt lavere forventninger til de danske recurve-skytter.

- Målsætningen er, at vi skal have en dansker i top-8. Vi tager selvfølgelig imod det med kyshånd, hvis vi kan opnå endnu mere. Der er masser af potentiale i de danske recurve-skytter, men der er også et stykke vej til den absolutte verdenselite.

- Umiddelbart er det Maja Jager, som er vores bedste bud på at indfri målsætningen. Hun er den bedste på verdensranglisten (nummer 57, red.), og hun har også mest erfaring og er meget stabil, siger sportschefen.

Skal kunne håndtere presset

Det forestående VM betyder intet for kvalifikationen frem mod OL i Tokyo i 2020. Derfor påpeger sportschefen, at det vigtigste for recurve-skytterne er at få en fornemmelse for det pres, som man er under ved et stort mesterskab.

- Mesterskabserfaring er en vigtig ting. Man skal kunne håndtere, at der er stor opmærksomhed omkring det, som man laver.

- Samtidig giver et VM også skytterne en fornemmelse af, hvilke områder de kan forbedre, så de kan komme tættere på toppen, siger Torben Grimmel.

Han har kun haft lidt over to uger i rollen som sportschef, og han er derfor ikke med skytterne i Mexico. Først efter VM skal den tidligere riffelskytte bidrage med sin erfaring fra 25 år som elitesportsudøver.

- Der er ikke meget forskel på at være sportsskytte og bueskytte. I forhold til de parametre, der skal lykkes, for at man bliver succesfuld, så er det nærmest en til en.

- Der er selvfølgelig en række tekniske ting, man som bueskytte skal mestre, men fysisk er der ligheder - og fysik er nok endnu vigtigere som bueskytte end som skytte.

- Jo bedre fysisk form man er i, jo mere overskud har man til at holde koncentrationen lang tid ad gangen, siger Torben Grimmel.

