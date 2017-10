Dansk debutant bliver nummer 12 ved ironman-VM

Den danske triatlet Maja Stage Nielsen blev natten til søndag nummer 12 ved ironman-VM på Hawaii. Dermed er hun også sluttet som bedste dansker i konkurrencen.

Maja Stage Nielsen kom ind i tiden 9 timer og 25,38 minutter.

Schweiziske Daniela Ryf vandt løbet for tredje gang. Det skete i tiden 8 timer og 50,47 minutter.

På forhånd var Michelle Vesterby, en anden dansk triatlet, spået den bedste chance for en topplacering blandt danskerne.

Vesterby var endda blandt medaljekandidaterne, men det blev altså Maja Stage Nielsen, som er med for første gang, der leverede det bedste danske resultat.

Stage Nielsen er tidligere landsholdsspiller i golf. Inden ironman-VM fortalte hun, hvor meget hun glædede sig til at prøve kræfter med den hårde konkurrence på Hawaii.

- Jeg er ikke kun kommet for at være turist. Det handler om at gøre mit absolut bedste, og se hvor langt det rækker, sagde Maja Stage Nielsen.

- En ting er sikkert. Det her skal ikke være en engangsoplevelse, og jeg kommer med en tro på, at jeg kan gøre mig gældende blandt de bedste i verden, sagde danskeren.

Og det gik altså i opfyldelse natten til søndag dansk tid, da hun blev nummer 12 ved ironman-VM.

Michelle Vesterby måtte til gengæld udgå. I en video på sin Facebook-side siger hun, at hun havde rigtig dårlig dag og blev syg undervejs.

- Kroppen ville ikke, hvad hjernen ville i dag. Jeg er virkelig skuffet. Jeg sigtede efter podiet. Jeg ville gerne have afsluttet det hele af respekt for sponsorer og konkurrenter. Jeg ved ikke, hvad der var galt, men jeg begyndte at kaste op. Jeg havde ikke benene og kræfterne. Jeg lover jer, at jeg kommer tilbage, siger Vesterby blandt andet i videoen.

Hos mændene vandt den 31-årige tysker Patrick Lange i tiden 8 timer og 1,40 minutter.

