Dansk eSports-stjerne misser kæmpe event i Royal Arena

Når DR3 i weekenden sender en af de største eSports-begivenheder på dansk grund i 2017 – CS:GO-turneringen Blast Pro Series – så bliver det uden en de største danske stjerner.

Nicolai Reedtz fra det danske hold Astralis har måttet melde afbud på grund af sygdom, og derfor spiller han ikke med sit Counter Strike-team fredag og lørdag på hjemmebanen i Royal Arena foran 10.000 tilskuere.

- Det vil ikke være muligt for mig at spille op til mine egne og alle andres forventninger. Jeg er stadig ikke helt frisk, og i sidste ende var der slet ingen tvivl om, at jeg ikke kunne stille op, siger Nicolai Reetz, der også er kendt under gamer-navnet dev1ce og tilføjer:

- Timingen er selvfølgelig dårlig, og jeg så meget frem til at spille foran publikum i Danmark. Men helbredet kommer først, og jeg får muligheden igen. Jeg vil selvfølgelig heppe alt det jeg kan hjemmefra, siger han til teamets officielle Facebook-side.

Astralis få i stedet svenske Dennis ’dennis’ Edman ind som afløser for Nicolai Reedtz.

DR3 sender fra begivenheden både fredag og lørdag. Her skal seks af verdens pt. bedste hold - heriblandt både danske Astralis og North - i en ’alle mod alle’-dyst i spillet Counter-Strike: Global Offensive.

Bag mikrofonerne i DR-studiet som kommentatorer og eksperter sidder Andreas "Jern" Thomsen samt Niels “rizc” Topp, mens Tobias Hansen fra DR Sporten er vært på programmet.

Programmet på DR3

Fredag: Runde 1-2 - kl.18.45-21.10

Lørdag: Runde 3-5 kl. 13.45-17.20 og Finale kl. 18.55-22.20