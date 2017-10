Dansk jernkvinde med sejrsdrømme nyder livet på Hawaii

Ironman på Hawaii er for triatleter, hvad Super Bowl er for NFL-spillere. Det absolut største man kan opnå.

Derfor er Michelle Vesterby også i fuld gang med forberedelserne til lørdagens strabadser, hvor hun vil forsøge at komme øverst på podiet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan nå det podie. For at vinde skal der også lige lidt lucky punch til, men jeg går selvfølgelig efter at være den bedste version af mig selv, og så må vi se, hvor langt jeg når.

Udover den udfordring, der ligger i at skulle svømme 3,8 kilometer i havet, cykle 180 kilometer og løbe en maratondistance i forlængelse af hinanden, skal Michelle Vesterby også have skovlen under en uhyggelig modstander ved navn Daniela Ryf.

- Vi har lige nu en schweizer, der er totalt unbeatable, og som smadrer alt og alle i de konkurrencer, hun stiller op i. For at slå hende skal der også lidt held til, det er der slet ikke nogen tvivl om, siger hun.

Det er sjette gang, Michelle Vesterby konkurrerer med verdenseliten på Hawaii, og hun er tre gange sluttet i top 10.

Sidste år blev hun nummer seks, og hendes bedste resultat kom i 2015, da hun sluttede som nummer fire.

Forældre og mand med som hjælpere

Et resultat, hun håber på at forbedre denne gang, hvor forberedelserne har været optimale.

-Min optakt har været rigtig god. Jeg kom jo fra en sejr i KMD Ironman i København for ikke så mange uger siden, og det gav jo lige det der ekstra mentale boost i mine forberedelser her frem mod Hawaii.

-Jeg kommer altid i god tid til Hawaii, da jeg godt kan lide at være her, og der er den her 12 timers tidsforskel og et væsentligt forskelligt klima (som hun skal vænne sig til, red.). Men også bare for at nyde den hawaiianske livsstil; det her med at slappe lidt af, inden alle triatleterne vælter ind på øen.

-Jeg har taget min mor, far og mand med hertil, så jeg er blevet vartet op i hoved og røv. Min mor har lavet mad til mig, min far har handlet ind og vasket tøj, og min mand har givet massage og været med på mine lange træningsture, så jeg hele tiden har fået væske og energi undervejs. Så det kan ikke gøres meget bedre, siger Michelle Vesterby.