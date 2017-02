Dansk jernkvinde vender hjem til EM med gulddrømme

Af Mark Lindved Norup

- At tage muligheden, når EM ligger i Danmark, det skal man næsten.

Ræsonnementet er Helle Frederiksens, og det omtalte EM indbefatter 1,9 kilometer svømning, 90 kilometer på cykel og afslutningsvis 21,1 kilometer i løbesko.

Læs også: Dansk jernkvinde slog verdensmesteren

Med andre ord en halv Ironman.

Årsagen til, at Helle Frederiksen har besluttet sig for at konkurrere i Europa, er, at Helsingør til juni lægger hav og asfalt til EM i halv Ironman eller Ironman 70.3, som distancen kaldes internationalt med henvisning til den samlede distance omregnet til mil.

Egentlig holder hun fokus på konkurrencer i USA, hvor hun som professionel triatlet er bosat, og hvor der hvert år afholdes et væld af konkurrencer med store pengepræmier.

Håber på EM-guld

Men når nu muligheden for at optræde foran publikum i fødelandet byder sig til, vil hun ikke gå glip af den.

- Det kunne være så stort at levere en god vare i Danmark. Nu kører jeg ofte rundt omkring i verden, hvor der ikke er særlig mange danskere, så pludselig at have tusindvis af danskere, der hepper på en, det glæder jeg mig virkelig til.

Læs også: Danske triatleter er klar til OL

Helle Frederiksen har i mange år tilhørt eliten inden for Ironman, og hun er indehaver af verdensrekorden på den halve distance i tiden 3.55,50 timer. Derfor mener hun heller ikke, at det er urealistisk, at hun kan kæmpe med om medaljerne ved VM.

- Jeg er jo stadig indehaver af verdensrekorden på distancen, så jeg synes, at jeg har en god begrundelse for, at jeg på dagen skulle være konkurrencedygtig, hvis alt klapper med træning.

- Jeg har store forhåbninger om at blive Europamester, og det træner jeg frem mod, så det bliver mit første store ræs inden VM på 70.3 i USA, siger hun.

Sport i rivende udvikling

Helle Frederiksen har siden 2013 været bosat i Florida i USA, og EM i Helsingør bliver derfor hendes første konkurrence på dansk jord siden 2011.

I mellemtiden er der sket ikke så lidt inden for triatlon og Ironman i Danmark, der har bevæget sig fra skyggetilværelse til breddesport.

Læs også: OL-triatlet dropper Team Danmark

- Da jeg smuttede til USA var triatlonsporten så lille, at man nærmest skulle forklare til alle, hvad pokker det var, man lavede. Nu er det nærmest boomet, som det skete med maraton. Så det er fedt, at vi får flere og flere ind, der elsker den her skøre sport, fortæller hun.

Ironman er et selvstændigt triatlonforbund, der arrangerer sine egne konkurrencer og mesterskaber uafhængigt af det internationale triatlonforbund, ITU.