Dansk ju-jitsu-talent strangulerer sig til VM-bronze

Rebekka Ziska Dahl kan rejse hjem fra ju-jitsu-VM i Colombia med bronzemedaljen om halsen.

I bronzekampen mødte hun belgieren Licai Pourtois, og den duel fik en hårdhændet afslutning for danskerens modstander. Med en føring på 6-4 var Rebekka Ziska Dahl på vej mod sejren, da hun fik fat i sin modstander i en strangulering.

Belgieren formåede ikke at markere sin overgivelse ved at klappe i gulvet, inden hun besvimede, og hun blev derfor diskvalificeret.

Det er tredje år i træk, at den 21-årige ju-jitsu-kæmper bliver nummer tre ved verdensmesterskaberne i vægtklassen op til 55 kg.

- En bronzemedalje til et verdensmesterskab er godt, men selvfølgelig var det ikke bronzen, jeg kom efter. På trods af hvordan alt er forløbet, er det alligevel en fed følelse efter en spændende bronzefinale, siger Rebekka Ziska Dahl i en pressemeddelelse.

Skuffende start

Danskeren havde egentlig rettet blikket mod VM-guldet, da hun ankom til den colombianske hovedstad, Bogota, men den mulighed forduftede, da hun tabte sin første kamp til en russer.

- Det er en svær start, som er hård at komme videre fra. Jeg har tidligere haft rigtig svært ved at sætte mig op til de næste kampe, hvis jeg taber den første, så jeg er glad for, at jeg formåede at gøre det i dag, siger hun.

Ju-jitsu er en kampsport og et selvforsvarssystem, der har sit udspring i den asiatiske kampsportstradition, men som er tilpasset europæiske forhold og europæisk mentalitet.