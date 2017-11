Dansk succes: Astralis møder SK Gaming i finalen i Royal Arena

Af Michael Sten Jensen Mail Twitter Facebook

Der er blevet snakket meget om danske Astralis’ chancer for at vinde Blast Pro Series efter holdets superstjerne, Nicolai ’dev1ce’ Reedtz, tidligere på ugen måtte melde fra på grund af sygdom.

Danskerens plads på holdet er i stedet blevet overtaget af svenske Dennis ’dennis’ Edmann, og bedømt ud fra kampene i Royal Arena lørdag, så har det ikke svækket Astralis.

Den svenske erstatning har bidraget så rigeligt til at hans midlertidige holdkammerater senere på dagen kan kaste sig ud i finalen mod SK Gaming i Royal Arena. Astralis formåede nemlig tidligt lørdag at vinde 16-3 over brasilianske SK Gaming, og kort efter blev det til en sejr på 16-5 over svenske Ninjas In Pyjamas.

Danskerderby endte uden vinder

Det var dog ikke blot Astralis, der så skarpe ud denne formiddag, hvor der skulle spilles to udskudte kampe.

Også turneringens andet danske hold, North, leverede fra start, og kunne inde runde tre notere sig for fire point efter at have vundet 16-13 over storfavoritterne fra FaZe Clan samt spillet uafgjort, 15-15, mod franske G2.

Derfor var der lagt op til et brag, da Astralis og North kunne byde publikum inden for i Royal Arena med turneringens første live-kamp fra scenen.

Og danskerne skuffede ikke.

Frem og tilbage gik det gennem banen ’Overpass’, hvor North længe sad på føringen indtil Astralis’ Andreas ’Xyp9x’ Højsleth mere eller mindre tog sagen i egen hånd.

Ved stillingen 15-14 til Astralis var North presset til det yderste på økonomien, der styrer, hvilke våben og hjælpemidler, man kan købe i hver runde.

North formåede alligevel at kæmpe sig frem til at få plantet bomben, og samtidig slå Astralis’ forsøg på at desarmere den, og derfor sluttede danskerderbyet 15-15.

Publikumsfavoritterne finaleklar

Selv om det inden fjerde runde så særdeles positivt ud for North i forhold til at nå finalen, så totalskadede holdet deres chancer, da danskerne ramlede direkte ind i et velspillende Ninjas In Pyjamas, der overlegent vandt 16-2. Samtidig, på den anden side af scenen, vandt Astralis en komfortabel sejr på 16-4 over G2, og kunne derfor, til størstedelen af de 12.000 tilskuere i Royal Arenas begejstring, kalde sig finaleklar inden femte og sidste runde af gruppespillet.

For at nå finalen skulle North derfor selv slå SK Gaming og samtidig håbe på en hjælpende hånd fra Astralis mod FaZe Clan, men det regnestykke gik ikke op.

Selv om Astralis gav deres landsmænd en hjælpende hånd ved at vinde 16-14 over FaZe Clan, så kunne North ikke slå SK Gaming på banen ’Inferno’. North mistede grebet mod slutningen af kampen, og endte med at tabe 12-16.

Den samlede stilling endte derfor således.

Astralis 13 point

SK Gaming 9 point

FaZe Clan 7 point

North 5 point

NIP 4 point

G2 4 point

Finalen mellem Astralis og SK Gaming spilles klokken 19 og kan følges på DR3.