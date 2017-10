Dansk taekwondo-dronning vinder para-VM for fjerde gang

Der er ingen i verden, der kan hamle op med Lisa Gjessing. Den danske para-taekwondo-kæmper er totalt suveræn i sin sportsgren, og torsdag aften satte hun en fed streg under sin overlegenhed.

Ved VM i London stod hun som mange gange før over for russiske Ayshat Ramazanova, og endnu engang viste danskeren sig som den stærkeste af de to. Gjessing dominerede fra start til slut og vandt VM-finalen med hele 34-9 i point.

Det er fjerde gang, Lisa Gjessing vinder VM-guld, efter hun også stod øverst på skamlen i 2013, 2014 og 2015. Den 39-årige midtjyde deltager i para-taekwondo efter hun i 2012 måtte have den ene underarm amputeret som følge af en kræftsygdom.