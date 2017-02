Dansker vinder stor kitesurfing-konkurrence i Sydafrika

Af Malte Nørgaard

Nick Jacobsen satte torsdag aften en tyk streg under, at han er blandt verdens absolut vildeste kitesurfere.

I et tæt løb med Aaron Hadlow fra Storbritannien og Ruben Lenten fra Holland vandt han den præstigefyldte King of The Air-konkurrence i Cape Town.

I finalen hev danskeren dagens vildeste trick frem, og så kunne de to kitesurfer-ikoner ikke stille meget op.

- Jeg kan simpelthen ikke fatte, at jeg lige har vundet Big Air-konkurrencen, lød det fra Jacobsen umiddelbart efter sejren.

Nick Jacobsen er i forvejen kendt for sine vilde stunts.

Tidligere har han blandt andet hoppet ud fra en kran i Cape Town med sin kite, mens han også er hoppet ned fra taget af Richard Bransons hus på Necker Island.

Derfor var der også underholdning for alle pengene for de mere end 8000 mennesker.