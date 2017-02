Den danske drøm i USA: Morten Andersen valgt til Hall of Fame

Af Frederik Palle

Det har været så tæt på mange gange for Morten Andersen, men for den venstrebenede kicker fra Struer var fjerde gang lykkens gang. Danskeren blev natten til søndag indskrevet i NFL's Hall of Fame.

”The Great Dane”, som han blev kaldt, er indehaver af den meget prestigefyldte rekord at være den spiller i NFL-historien, der har scoret flest point med 2544 af slagsen. Den rekord slog han i en alder af 46 år.

Et af Morten Andersens mest mindeværdige øjeblikke i karrieren kom, da han sparkede sit daværende hold Atlanta Falcons til deres første Super Bowl. Minnesota Vikings var ellers på forhånd store favoritter til kampen og havde muligheden for at tage sejren i overtid.

Den mulighed brændte de dog, og så viste danskeren sig at være iskold efterfølgende.

Morten Andersen i aktion for Atlanta Falcons, hvor han senere i den kamp sender dem til Super Bowl. (Foto: Mike Segar © Scanpix)

I vinderinterviewet holdt han ikke følelserne tilbage. Han skrålede nemlig ind i mikrofonen ”Vi ses i Miami, vi er NFC-mestre”. De danske ord var der ikke mange amerikanere, som fangede i momentet, men beskeden var sendt hjem til de danske fans.

Super Bowl endte dog med et stort nederlag mod Denver Broncos.

Ville spille til han var 50 år

Morten Andersen spillede i sin karriere for fem forskellige hold. De første 12 sæsoner var hos New Orleans Saints, herefter spillede han for Atlanta Falcons, New York Giants, Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings, inden han sluttede sin karriere af med atter at spille for Falcons.

Han meldte ud, at han ønskede at fortsætte sin karriere, indtil han blev 50, men december 2008 besluttede han som 48-årig at trække sig tilbage på grund af manglende interesse fra hold. Han havde 26 aktive sæsoner.

Morten Andersen bliver hyldet af sit gamle hold New Orleans Saints. (Foto: Twitter © twitter)

Den danske kicker blev i år valgt ind i Pro Football Hall of Fame sammen med de fire andre store navne LaDanian Tomlinson, Terrell Davis, Kurt Warner og Jason Taylor. Der blev også valgt to seniorrepræsentanter i Jerry Jones og Kenny Easley.

Morten Andersen er den blot anden kicker i historien, der er indskrevet i Hall of Fame. Den første var nordmanden Jan Stenerud.

Den officielle fejring af Morten Andersen sker i Canton, Ohio, den 6. august, hvor danskeren får præsenteret sin byste og skal holde sin takketale.