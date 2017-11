DIF-formand får international toppost

Der var en stor international post til dansk idræt fredag i Zagreb.

Her blev formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Niels Nygaard, valgt som næstformand i Den Europæiske Olympiske Komité (EOC).

Det meddeler DIF i en pressemeddelelse.

Rollen som næstformand i EOC er en tung idrætspolitisk post, og Niels Nygaard blev valgt efter et kampvalg mod en hollandsk modkandidat.

- Jeg vil presse på, for at anbefalingerne i Den Internationale Olympiske Komités Agenda 2020 bliver indført i EOC's arbejde.

- Blandt andet anbefalingerne om good governance og bæredygtighed i forbindelse med afholdelse af store idrætsbegivenheder, siger Niels Nygaard i meddelelsen.

Den danske DIF-formand har siddet i komitéens bestyrelse siden 2013, men får nu mere indflydelse.

- Desuden vil jeg arbejde for et tættere europæisk samarbejde om aktiviteter, hvor idræt kan gøre en positiv forskel i samfundet. Her kan jeg bidrage med mine erfaringer fra Danmark, hvor vi har en af verdens mest idrætsaktive befolkninger, lyder det videre fra Nygaard.

Han har været DIF-formand siden 2007, og den nye post får ikke betydning for formandsposten i DIF.

EOC står blandt bag European Games.

/ritzau/