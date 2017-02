DR Sportens kommentator: Danskere kan være stolte af Morten Andersens hæder

Af Frederik Palle

Mange danske NFL-fans kunne række hænderne i vejret natten til søndag, da Morten Andersen blev valgt ind til Pro Football Hall of Fame efter flere forgæves forsøg.

En af dem der har ventet spændt med de sidste mange år på at høre, hvorvidt det ville lykkes Morten Andersen at tage det sidste trappetrin op til det fineste selskab er DR Sportens kommentator Morten Hausborg.

- Det kan være svært at sætte ord på, hvor stort det er, men jeg har gennem tiden set mange store mænd bryde grædende sammen, når de finder ud af, at de skal i Hall of Fame. Den er en enestående hæder, som vi danskere godt kan tillade os at være ret stolte over, forklarer Morten Hausborg.

Rekorderne taler for sig selv

Kickere har ikke den samme respekt i NFL som andre positioner, og derfor har der været tvivl om, danskeren nogensinde ville blive valgt ind, men ser man i rekordbøgerne burde der ikke være nogen tvivl.

- Den her hæder har Morten Andersen fortjent. Manden har scoret de fleste point nogensinde, og han er blevet valgt til NFL’s såkaldte ”all decade-hold” for både 1980’erne og 1990’erne. Selvfølgelig skal han i Hall of Fame, siger Morten Hausborg.

Morten Hausborg fejrer Morten Andersens hæder. (Foto: Hausborg © Hausborg)

- En stor del af forklaringen er, at der kun har været to store favoritter til at komme ind. Nemlig LaDanian Tomlinson og Kurt Warner. Så der har været en stemning i retningen af, at det her ville åbne døren for Morten Andersen, forklarer han.

Morten Andersen bliver officielt hyldet i Canton, Ohio i starten af august.