Drømmen om Pyeongchang: Højt at flyve - blødt at falde

De vigtige kvalifikationsstævner til Vinter-OL nærmer sig hastigt, og Rasmus Dahlberg Jørgensen får endelig europæisk sne under fødderne.

Inden det slår han også vejen forbi Skolerne i Oure, der har anlagt en træningsbakke, så der kan øves railtricks herhjemme.

Rasmus tager også et hurtigt smut sydpå og træner andre unge, håbefulde skiløbere, inden han flyver over Atlanten til Canada.

Turen er hans dyreste nogensinde og foregår i en lille by i Canada, hvor han og en lille gruppe har lejet en gigantisk oppustelig airbag, som de kan øve deres halsbrækkende tricks på.

Hvem er Rasmus ’DJ’ Dahlberg Jørgensen

· 29-årig freestyle skiløber.

· Forsøger at kvalifciere sig i disciplinen slopestyle.

· Har sidste mulighed for kvalifikation til januar.

· Blev nr. 32 til VM i Sierra Nevada tidligere på året.

Om DR Sportens 'Drømmen om Pyeongchang'

DR Sporten har som optakt til Vinter OL i Pyeongchang 2018 fået fem atleter til at optage vlogs. Ordet Vlog er en forkortelse af ordet videoblog, der også kan beskrives som en videodagbog. Det giver et nyt og unikt indblik i atleternes hverdag og kamp om de eftertragtede olympiske pladser.

Læs også: Drømmen om Pyeongchang: Få et unikt indblik i Danmarks olympiske håbs kamp om en plads til OL

Alt materialet er optaget af atleterne selv. Væk er opstillede interviews og tilrettelagte optagelser. I stedet taler atleterne direkte til seerne igennem deres eget filter og har tid til at fortælle, hvad de har på hjerte.

Du kan følge de danske håbs kamp om at kvalificere sig, forberede sig og meget andet helt frem til februar, hvor det for alvor går løs i Sydkorea.

Afsnit 1 - Rasmus DJ med skiene på den anden side af jorden

Se første afsnit af Rasmus DJ's Vlog her:

Selvom det er uden for sæson, så vil Rasmus ’DJ’ Dahlberg Jørgensen træne. Skisportsstederne i Europa er forvandlet til grønne mudrede kolosser i stedet for vinterens kridhvide tinder.

Derfor er Rasmus, ligesom mange andre freestyle skiløbere, hoppet på et fly og fløjet hele vejen over på den anden side af jorden.

I New Zealand er der nemlig sne på bjergene og dermed mulighed for vigtige træningstimer forud for de afgørende kvalifikationsstævner senere på året.

Få en smagsprøve på livet som fri sjæl i New Zealand, og det helt særlige miljø, der findes omkring freestyle vintersport i videoen øverst i artiklen.