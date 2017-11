Fejende fiasko: Curlingkvinder taber EM-skæbnekamp

Det endte med et knebent 5-6-nederlag for det kvindelige danske curlinglandshold, som onsdag aften mødte Italien i en skæbnekamp ved EM.

Danmark skulle vinde kampen, hvis håbet om medaljekampe skulle holdes i live. Men sådan gik det ikke. Italien vandt, efter at det tætte opgør skulle ud i en ekstra ende.

Det lykkedes ellers Danmark at komme foran både 1-0 og 3-2 i første og tredje ende.

Den føring holdt i tre målløse ender, men Italien fik udlignet til 3-3 i syvende ende.

Danmark så ud til at komme afgørende foran med 5-3 efter ottende ende.

Men Italien vandt både niende og tiende ende med 1-0, og så skulle kampen ud i en ekstra ende.

Her var Italien igen skarpest og sluttede atter med den bedste sten i huset.

Den sidste danske sten skulle sættes præcist af skipper Madeleine Dupont, men den fik for meget fart på.

Den italienske skipper, Diana Gaspari, græd af glæde, da den sidste danske sten rullede for langt ned ad isen.

- Det var hårdt. Vi var under pres, og vi skulle vinde en af de to sidste kampe. Jeg nåede frem til en semifinale for 11 år siden, og der er meget pres på i den slags kampe, siger Gaspari til turneringens hjemmeside.

Med sejren gik Italien videre til medaljekampene sammen med Sverige, Schweiz og Skotland. Det er første gang i 11 år, at Italien er nået så langt.

Danmark har blot vundet to kampe ud af de første otte og slutter torsdag eftermiddag af med at spille mod Tyrkiet.

Semifinalerne afvikles fredag i schweiziske St. Gallen.

