Følelsesladet Morten Andersen: Jeg troede det var roomservice

Af Frederik Palle

Det er en tradition, at de 15 finalister, der kan komme i Hall of Fame, sidder på et hotelværelse og venter, indtil beslutningen bliver truffet. Derfra kan de blive hentet, hvis de er blevet stemt ind.

Det var fjerde gang, at Morten Andersen var en del af finalefeltet, så han havde prøvet det med hotelværelset før, og derfor var der måske heller ikke den store optimisme på forhånd.

- Jeg sagde til min kone, at det var en ret høj banken på døren af roomservice. Vi ville bare have en clubsandwich, så vi åbnede døren. Vi fik ikke en clubsandwich, men det var helt sikkert et godt alternativ, siger Morten Andersen til de fremmødte medier ved Award-showet ifølge New Orleans Saints' twitterprofil.

Fyldt med følelser

Alternativet til sandwichen var altså Pro Football Hall of Fame. Det er noget, som Morten Andersen har drømt om at blive en del af. Han var derfor rørt, da han fik det af vide.

- Jeg var selvfølgelig fyldt med følelser. Vi kneb et par tårer. Jeg er så utrolig stolt og så glad for at være en del af denne gruppe. Det er ret vildt lige nu. Jeg svæver lige nu, siger danskeren.

Morten Andersen har rekorden i NFL for flest scorede point nogensinde med 2544 af slagsen. Det var formentlig det, som var en medvirkende årsag til, at han blev en del af det fornemme selskab.