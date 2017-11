Fuldt hus til e-sport i Royal Arena: Der venter en entusiastisk stemning

Fredag og lørdag er nogle af verdens bedste CS:GO-spillere samlet i Royal Arena i København til turneringen Blast Pro Series, og lørdag kommer de til at konkurrere foran en fyldt arena.

Det melder folkene bag arrangementet i Danmark, der ikke kan vente med at vise e-sport og den dertilhørende stemning frem for den danske befolkning.

- Det er fuldstændig fantastisk. Vi er overvældede. Vi bliver omkring 12.000 i Royal Arena. Det bliver en blanding af hardcore e-sportsfans og en masse, som skal se det for første gang. Vi glæder os til at vise, hvordan e-sport skal leveres som et virkelig godt oplevelsesprodukt, forklarer Jordi Roig, der står for den kommercielle del af eventet for RFRSH Entertainment.

- Fuldt hus er altid fantastisk for en hvilken som helst oplevelse. Det er lige meget, om det er teater eller en fodboldkamp på stadion. Publikum er med til at sætte stemningen, og vi har placeret de mest energiske fans på gulvet. Forhåbentlig breder den entusiastiske stemning sig til hele arenaen, siger han.

De første runder bliver afholdt fredag fra klokken 18.45 til 21.10, mens de afgørende runder samt finalen sker lørdag fra 13.45. Med danske briller holder man specielt øje med det danske hold Astralis, der kan ende med at vinde det hele.

- Vi glæder os som små børn. Vi kan ikke vente med at komme i gang, så nu må tiden godt gå hurtigt, siger Jordi Roig.

Hvis du ikke har fået billet til Royal Arena, så kan du heldigvis se hele arrangementet på DR3.