Gladiatorfight, finesser og revanche: Tre grunde til at se rugby i dag

Rugby.

Noget med store mænd med blomkålsører, der roder rundt i en bunke på en mudret græsplæne.

Sådan kunne én fordom lyde om en sport, der er kæmpestor på verdensplan, men lever en skyggetilværelse hertillands.

Men der er masser af grunde til at forelske sig i rugby, mener en lille trofast gruppe af entusiaster, der håber at få spredt budskabet, når det danske landshold i dag spiller en vigtig landskamp mod Luxembourg.

Læs også: Danmarks rugbyherrer bankede Finland stort

Det sker på Odense Atletikstadion klokken 16.00, og den streames til nysgerrige sjæle her på dr.dk.

Men hvorfor skulle man sætte sig ned og se med?

Vi indrømmer gerne, at vi ikke har mange rugbykyndige typer her på redaktionen, så vi giver derfor ordet til Inger Marie Godvin.

Læs også: VIDEO Australsk rugby-triumf efter forlænget finale

Hun har igennem 22 år været sekretariatsleder i Dansk Rugby Forbund og er dedikeret rugby-aficionado. Her er hendes tre gode grunde til, at du bør se landskampen.

1. Moderne gladiatorfight.

Det er jo to hold, der går på banen for at ’slås’. I modsætning til fx fodbold er der virkelig meget kontakt mellem spillerne, og det gør bare det hele endnu mere intenst. Og man kunne ikke have den voldsomme fysik, hvis der ikke var lige så meget respekt for modstandere og dommere.

2. Voldsomhed og finesse

Der står de her store klynger, hvor de arbejder virkelig hårdt, og de kan knokle på i 10 minutter, før de endelig vinder en god bold og sender den ud til de hurtige folk på kanterne, der så taber den. Så det er faktisk også en meget skrøbelig sport. Holdet er virkelig afhængig af, at alle forstår systemerne og taktikken. Man er i så høj grad afhængig af hinanden for at lykkes.

3. Revanchelyst og finalestemning

Sidst Danmark mødte Luxembourg tabte vi 14-19. Det er en scoring i rugby, og vi var simpelthen så skuffede. Det betød, at Luxembourg og ikke Danmark rykkede op. Nu er de så tilbage i vores gruppe, og så skal der tages revanche.

Nu er de seedet et og vi er seedet to, og der er ret stor chance for, at både Danmark og Luxembourg vinder deres resterende kampe efter i dag. Så der faktisk nok tale om en slags finale, vi skal spille, der kan ende med at afgøre, hvem der rykker op.

Udover Luxembourg og Danmark består Conference 2 North af Finland, Norge og Estland.