Klar til CS:GO: Bliv opdateret på gamer-lingoen

Er du ikke den store gamer eller har du bare ikke haft din daglige gang i miljøet siden de gamle Counter Strike 1.6-dage, så frygt ej.

Vi har lavet en lille ordbog over de mest brugte gamerudtryk, så du er klar til af tale med sammen med vennerne, når der fredag og lørdag sendes Blast Pro Series live fra Royal Arena på DR3.

Du kan følge turneringens første to runder fredag aften fra kl. 18.45. Lørdag byder på tre omgange indledende kampe mere fra kl. 13.45 inden den store finale løber af stablen fra kl. 18.55 '

For at blive i Counter Strike lingoen: Let’s roll

AFK

Betydning:

Away fra keyboard. Når man lige er smuttet ud for at få en bid brød, og derfor forlader computeren.

Forslag til en hverdagsbrug:

Falder du i søvn på sofaen og du bliver opdaget kan du sige: Undskyld, jeg var lige AFK

GG

Betydning:

’Good game’ og bruges som regel som en slags tak for kampen.

Forslag til en hverdagsbrug:

Slår I sten, saks papir om opvasken og du vinder, kan du krydre sejrens sødme med et GG

GLHF

Betydning:

’Good luck have fun’. Bruges ofte inden en kamp til at sige god kamp.

Forslag til hverdagsbrug:

Har du en ven der skal på date, kan du lige smide en ’GLHF’ inden personen tager afsted.

LOL

Betydning:

’Laughing out loud’. Ordret at grine højlydt. Kan både bruges til hvis noget er sjovt, men også ironisk, hvis noget er åndssvagt.

Forslag til hverdagsbrug:

Din ven kommer og siger: jeg har lavet tofulasagne med grønkål til aftensmad – her vil et ’LOL’ vist være på sin plads.

ROFLMAO

Betydning:

Roll on floor laughing my ass off. Samme som lol bare meget mere ekstremt. Noget der er hysterisk morsomt.

Forslag til hverdagsbrug:

Samme situation som ovenstående, men nu er der også fromage lavet på matcha the til dessert.

Pwnd

Betydning:

En anden måde at sige ’owned’ på, der betyder noget i retningen af at blive domineret/tabe stort.

Forslag til hverdagsbrug:

Der er to der er i gang med at debattere. Pludselig lukker den ene den anden helt ned og efterlader personen helt mundlam. For at bryde den akavede samtale vil et ’pwnd’ være perfekt.

Noob

Betydning:

Nybegynder

Forslag til hverdagsbrug:

Kan bruges hver gang nogen er dårlige til noget. Det kunne fx være, hvis der er en der sparker en fodbold direkte på overlæggeren og ind i sit eget ansigt: noob.

NP

Betydning:

No problem

Forslag til hverdagsbrug:

Kan du spise en ekstra omgang fritter? NP!

WP

Betydning:

Well played. Når du vil rose en anden for at have spillet godt i mod dig.

Forslag til hverdagsbrug:

En modstander snyder dig fuldstændig med en tunnel på banen. Et rosende ’WP’ vil være det eneste rigtige at komme med i den situation.

Rekt

Betydning:

Ødelagt eller smadret. Bruges hvis en er blevet skadet meget, men stadig lige nøjagtig er i live.

Forslag til hverdagsbrug:

Du har været til julefrokost. Snapsen og julebajerne har givet dig historiens værste tømmermænd. Din ven skriver om i skal hænge, du kan skrive: nej jeg er rekt.

Så er du klar til weekendens strabadser i Royal Arena. Du kan følge hele Blast Pro Series live på DR3 fra fredag kl. 18.45