Knappe om NFL-kontrakt: Det er herre sejt

Andreas Knappe er taknemmelig for, at Washington Redskins har givet ham chancen.

Mandag indgik den danske tackle en kontrakt med NFL-klubbens såkaldte practice squad efter en prøvetræning.

Efter en tur under bruseren stod det klart, at klubben ville have ham.

- Træningen var meget hård, og de testede os meget hårdt.

Læs også: Dannebrog tilbage i NFL: Knappe skriver kontrakt med storklub

- Jeg blev sendt til lægetjek, da jeg var færdig med badet efter træningen, så det var hurtigt, at de viste interesse, fortæller Andreas Knappe til gulklud.dk.

- Det er herre sejt, at være Redskins-spiller - det er helt sikkert.

Fritstillet i Atlanta

I foråret blev den 206 centimeter høje dansker samlet op af Atlanta Falcons efter ikke at blive taget i draften. Men i september blev han fritstillet, da holdet trimmede sin trup fra 90 til 53 mand før sæsonstarten.

Kort efter blev den store midtjyde inviteret til prøvetræning hos Indianapolis Colts, uden at det blev til en kontrakt.

Trods de mislykkede forsøg på at lande en kontrakt i NFL var det nu ikke fordi, at der gik de store tanker igennem hovedet på Knappe, da han skrev under med Washington Redskins.

- Ikke så meget andet end, at jeg var taknemmelig for at få chancen hos dem, fortæller han.

Læs også: Dansker får ny NFL-chance hos skadeplaget hold

Som en del af Washington Redskins' practice squad er 26-årige Andreas Knappe ikke en del af den trup på 53 mand, der kan vælges til at spille kampe i NFL.

Pladsen på klubbens practice squad betyder, at Knappe er tættere på officielle NFL-kampe end nogensinde før.

Sker det, vil han blive den kun anden dansker til at optræde i ligaen. Den første var kickeren Morten Andersen.

/ritzau/