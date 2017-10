Mænd i elitesport bliver også ramt af spiseforstyrrelser

Team Danmark fortæller, at de oftere og oftere oplever, at de bliver kontaktet i forbindelse med spiseforstyrrelser hos elitesportsudøvere.

Sygdommen rammer både mænd og kvinder.

For selvom mænd generelt har mindre fedtvæv i kroppen end kvinder, og det derfor kan være sværere at se synlige, fysiske tegn på, spiseforstyrrelser, så er det ikke et ukendt fænomen i dansk eliteidræt.

- Jeg har et generelt indtryk af, at det er ligeså udbredt hos mænd, som det er hos kvinder. Umiddelbart vil jeg sige, at det er mere synligt, når piger er ramt af spiseforstyrrelser. Jeg tror også, at det kan være mere tabubelagt, når mænd lider af en spiseforstyrrelse, da sygdommen tidligere har været noget, der har været forbundet med kvindelige udøvere, siger Mads Bødker, der er dansk landstræner i mountainbike.

Det er også noget, de har oplevet i Dansk Orienterings-Forbund.

- Det er ikke tydeligt på samme måde hos mænd, hvis de har et unaturligt, stort vægttab. Måske skal der ikke engang et stort vægttab til, før der kan være tale om en spiseforstyrrelse, lyder det fra Lars Lindstrøm, der er sportschef i Dansk Orienterings-Forbund.

Vægten skal justeres som det sidste

Dansk Orienterings-Forbund fortæller, at de gerne hjælper atleterne med et kontrolleret vægttab.

Men de understreger samtidig, at vægten er en af de sidste ting, der kan bruges til at gøre en præstation bedre under en konkurrence.

- Alt andet skal være på plads, før vi begynder at arbejde med vægten. Det er kun hos de bedste, at vi gør det. Her arbejder vi med at optimere vægten så meget, at de kan præstere en ultimativ præstation. Men vi gør det også ud fra en nøje beregning. Undervejs i et vægttab flytter vi vores udøvere hen et sted, hvor de ikke får tilstrækkelig energi. Det er ikke et sted, der er sundt at være længe. Derfor er det kun noget, vi kan tillade lige op til et mesterskab. Herefter handler det om at få udøverne tilbage i en normal vægtbalance, så de har overskud til både træning og restitution, fortæller Lars Lindstrøm.

Netop det kontrollerede i både vægttab og vægtopbygning er vigtigt, mener Team Danmark.

Uden professionel rådgivning kan et vægttab nemlig i sidste ende udvikle sig til en spiseforstyrrelse.

Og det kan få voldsomme konsekvenser for atleterne både nu og i fremtiden.

- Det er vigtigt at sige, at spiseforstyrrelser ikke kun giver konsekvenser på længere sigt. Det er også nu og her, det kan have konsekvenser. Det gør vi meget ud af at sige til både trænere og atleter. Det sker ret umiddelbart, at det får en negativ indvirken på præstationsevnen. Din udholdenhed og din muskelstyrke bliver påvirket, og det kan ret hurtigt ses på dine præstationer, lyder det fra Majke Jørgensen, der er sportsernæringskonsulent i Team Danmark.