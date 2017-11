Medaljehåbet lever endnu for danske curlingkvinder efter sejr

En enkelt sejr i de første seks EM-kampe var det blot blevet til for de danske curlingkvinder inden onsdagens opgør mod Ungarn.

Derfor var 6-4-sejren over Ungarn ekstra kærkommen for Danmark, der nu er oppe på to sejre i syv kampe.

Det betyder, at Danmark rykker op fra en delt sidsteplads til en delt femteplads inden holdets to sidste kampe ved turneringen i Schweiz.

Danmark spillede stabilt i starten af kampen og vandt de første tre ender med 1-0.

Ungarerne svarede dog flot igen ved at vinde fjerde og femte ende med 1-0. Dermed var stillingen 3-2 til danskerne.

I sjette ende lykkedes det for Danmark at slutte med to sten i huset og dermed genetablere en solid føring.

Ungarn fik i syvende ende reduceret til 3-5, inden danskerne straks udbyggede føringen til 6-3 i ottende ende.

Det lykkedes for ungarerne at reducere for fjerde gang i kampen, men Danmark holdt stand i tiende og sidste ende og vandt kampen 6-4.

Det danske hold bestod af skipperen Madeleine Dupont, søsteren Denise Dupont samt Julie Høgh og Mathilde Halse.

Sverige, Skotland og Schweiz er allerede kvalificeret som tre af de fire hold, der skal kæmpe om medaljer.

Senere onsdag skal Danmark møde Italien, som er placeret på fjerdepladsen med fire sejre og tre nederlag.

Hvis Danmark skal bevare muligheden for at nå medaljekampene, kræver det som minimum, at Italien bliver besejret.

Kampen mellem Danmark og Italien står til at begynde klokken 19.

/ritzau/