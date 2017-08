Morten Andersen fik USA til at grine på sin store dag

Alle store danske sportsøjeblikke har forskellige længder. De effektive danske fodboldkvinder i Hollands oplevelser har varet tre uger. For Pernille Blume tog det ikke mere end 24 sekunder.

Morten Andersens store mærke på den danske sportshistorie er noget længere. 40 år på godt og ondt. Natten til søndag blev det sidste spark sendt afsted, og det blev det med samme selvtillid og sikkerhed, som holdt ham 25 år på det højeste niveau i NFL.

Og selvom Morten Andersen ikke har boet i Danmark i knap et halvt århundrede, er det danske langt fra forsvundet fra den nyudnævnte Hall of Famer.

Allerede fra talens start sender han budskabet af sted.

- Godmorgen Danmark.

På en af de største scener i amerikansk sport ved Morten Andersen, at der sidder danske fans derhjemme med tændstikker i øjnene for at se talen, og selvfølgelig skal de have en hilsen.

Men et skue ud over tilskuerne på Tom Benson Stadium i Canton, Ohio vil også kunne se mere rødt og hvidt. Danske fans er mødt op med flag for at hylde den træfsikre kicker.

Danske fans med dansk flag (Foto: Frederik Palle © DR Sporten)

Derfor er det også meget passende, at Morten Andersen indleder sin tale ved at holde fast i de danske referencer.

- I Danmark har vi den berømte forfatter H. C. Andersen, og hans ord har fyldt noget hos mig, fordi jeg har altid forestillet stederne, der langt borte, og det var det, som startede mit eventyr hertil.

Amerikanerne er også store fans af Morten Andersen (Foto: Frederik Palle © DR Sporten)

Og så var vejen ellers banet til, at publikum skulle få det mest underholdende øjeblik på hele aftenen. Morten Andersens beskrivelse af første gang, han trådte ind på en amerikansk fodbold-bane, gik rent ind.

- Ud af det blå kom der en masse mennesker og begyndte at stille sig op på en række foran mig. Det forvirrede mig. Hvad laver de? Er det overhovedet nødvendigt? De er ret store. Det blokerer for min udsigt til de sjove stolper, som stikker op i vejret, siger Morten Andersen, der ikke holdt igen med selvironien.

- Jeg kiggede på bolden en ekstra gang. Åh nej. Den er jo ikke rund. Jeg kiggede mig omkring efter hjælp. Træner Wilbur kom hen til mig og sagde ‘Bare giv den et los i røven. Hvis ikke du gør det, så sender jeg dig tilbage med båden.’

Det var sparket, der satte danskerens karrieren i gang tilbage i 1977. En karriere, der gik fra Michigan State til NFL og New Orleans Saints, videre til Atlanta Falcons, nogle år hos andre hold, før han til sidst endte karrieren med at tage tilbage til Falcons.

Specialisterne kæmper for livet i Hall of Fame

På trods af Morten Andersen stadig er indehaver af utallige rekorder heriblandt den mest værdifulde som den mest scorende spiller i historien, så var det langt fra givet, at danskeren ville blive optaget i Hall of Fame.

Specialisterne, som kicker-positionen hører til, har nemlig ikke den samme respekt på banen, som forsvars- og angrebsprofiler har. Og kigger man i Hall of Fame, er de meget få.

Men det er langt fra modstand, som danskeren har mødt de seneste dage i Canton, mens arrangementet er blevet afholdt.

Morten Andersen fik sin byste præsenteret (Foto: Frederik Palle © DR Sporten)

- Hvis man spørger mig, har jeg altid sagt, at Morten Andersen skulle være den næste. Det var bare et spørgsmål om tid, siger norske Jan Stenerud, der indtil i nat var den eneste kicker i det anerkendte selskab.

Og NFL Networks sportsvært Rich Eisen præsenterede fredag Morten Andersen ved Golden jacket-arrangementet med ordene:

- Morten Andersen er en frisk påmindelse om, at kickers også er Hall of Famers.

Morten Andersen havde sin søn Sebastion med på scenen (Foto: Frederik Palle © DR Sporten)

I sin tale lagde danskeren da heller ikke skjul på, at der er flere af hans type, som bør blive en del af selskabet.

- Jeg tror på, at min optagelse sender et signal om, at positionen som specialist er vigtig, relevant og ubestridelig. Forhåbentlig vil flere finde vej hertil, forklarede han.

20 måneders arbejdsløshed

Hvad der står klarest ud fra Morten Andersens tale i nat var historien om den del af karrieren, hvor han i 20 måneder fra starten af 2005 til oktober 2006 var arbejdsløs.

Dåbsattesten sagde 46 år og langt fra den alder, som en så fysisk sport kræver. Men danskeren blev ved med at træne i en lokal park. Dag efter dag.

Morten Andersen holder tale og vises på storskærm (Foto: Frederik Palle © DR Sporten)

- En dag sad jeg hjemme i min stue og så Atlanta Falcons. Deres kicker havde en dårlig dag. Jeg så over på min ven Eric, og sagde ‘jeg skifter til vand nu’, forklarer Morten Andersen til stor latter for publikum.

Vennen påpegede, at ingen havde ringet efter danskeren i 20 måneder, men dagen efter var han til prøvetræning hos Falcons, og resten er, som man siger, historie.

Rekorden som den mest scorende spiller nogensinde kom i hus, og Morten Andersen sørgede for, at den danske sportshistorie i nat fik sat punktum på et meget stort og interessant kapitel.