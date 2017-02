Af Jens Andersen

Endelig!

Den danske kicker Morten Andersen er blevet en del af Pro Football Hall of Fame. Tilløbet har været meget langt og varet adskillige år, så da det endelig blev en realitet var det en voldsom oplevelse for Morten Andersen, der fire gange tidligere har været en del af det finalefelt på 15 mand, der hvert år sidder på et hotel og afventer deres skæbne.

Denne gang blev der så banket på Andersens dør.

- Overvældende. Det banker bare på døren, man har siddet og ventet to timer, jeg har været igennem det nogle år, men det er stadig surrealistisk, når døren bliver åbnet og Dave Becker (præsident for Pro Football Hall of Fame, Red.) står der. Så kom tårene selvfølgelig. Han er en stor mand, så der var plads på skuldrene til at jeg kunne græde lidt, siger Morten Andersen, der stadig er høj på oplevelsen.

- Det er slet ikke sunket ind endnu. Det vil tage nogle dage, det tager sikkert en uge, det kan tage nogle måneder. Jeg håber, det aldrig stopper med at være sådan en fed fornemmelse, siger danskeren.

Vil gerne inspirere

56-årige Morten Andersen har rekorden for flest scorede point i NFL med hele 2544, men den imponerende rekord vil han ikke tage hele æren for.

- Det er stort for mig og min familie og mine venner og alle de spillere, jeg har spillet med, der har hjulpet mig på vejen, siger Morten Andersen, der håber, at hans bedrifter i NFL kan være med til at inspirere andre danskere til at jagte deres drøm.

Deriblandt talentfulde Andreas Knappe og Simone Mathiesen.

- Jeg håber, det er stort for Danmark. Jeg håber, det er stort for de unge aspirerende spillere i Danmark. For Andreas Knappe og Simon Mathiesen, der er herovre nu og spiller og også har gjort sig håb og drømme om at komme i NFL. Det her åbner måske døren for den yngre generation. Det er vigtigt at huske i det her historiske moment, siger Morten Andersen.

